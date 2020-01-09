Вручение «Оскара» второй год подряд пройдет без ведущего

Церемония вручения «Оскара» – 2020 пройдет без ведущего, сообщили в Американской академии киноискусств, присуждающей кинопремию.
В сообщении Американской академии киноискусств в Twitter говорится, что в программу мероприятия будут включены «выступления звезд и сюрпризы», а обозначение ведущего вручения наград заключено в красный круг, перечеркнутый красной линией.
Член руководства телекомпании ABC Кэри Берк в свою очередь подтверждает, что в этом году «Оскар» пройдет без привычного ведущего, передает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.
В прошлом году это мероприятие впервые за 30 лет прошло без ведущего. Актер Кевин Харт был вынужден отказаться от роли ведущего после прозвучавших в его адрес обвинений в гомофобии.
В предыдущий раз вручение «Оскаров» без ведущего происходило в 1989 году, когда вместо вступительных слов был показан 11-минутный музыкальный киносюжет.
92-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет 9 февраля в Лос-Анджелесе. Номинанты будут оглашены 13 января. Картина российского режиссера Кантемира Балагова «Дылда» (2019) включена в короткий список претендентов на эту премию в номинации «Лучший международный художественный фильм».
Актер Иван Охлобыстин, говоря о фильме «Дылда», рассказывающем историю любви двух молодых женщин-фронтовичек, объяснил, почему режиссеры снимают «чернуху».
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Последнее: Церемония вручения «Оскара» – 2020 пройдет без ведущего, сообщили в Американской академии киноискусств, присуждающей кинопремию. В сообщении Американской академии киноискусств в Twitter говорится, что в программу мероприятия будут включены «выступления звезд и сюрпризы», а обозначение ведущего вручения наград заключено в красный круг, перечеркнутый красной линией. Член руководства телекомпании ABC Кэри Берк в свою очередь подтверждает, что в […]
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