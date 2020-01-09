Испытания SpaceX Crew Dragon перенесены на 18 января

Компания SpaceX сообщила о переносе тестирования аварийных систем, IFA тест, эвакуации нового корабля Crew Dragon. Провести итоговые испытания планировалось еще в начале декабря прошлого года, но дату пришлось перенести для более детальной доработки корабля на 18 января 2020 года.

В процессе тестирования произойдет отделение корабля от ракеты-носителя Falcon 9 и с помощью своих аварийных двигателей SuperDraco SpaceX продемонстрирует безопасность астронавтов в случае возможного аварийного прерывания полета.

IFA тест — последняя ступень перед пилотируемым запуском Crew Dragon. Если испытания пройдет без проблем, то можно говорить о финальной подготовке к миссии Demo-2, в рамках которой планируется доставить на МКС и обратно двух американских астронавтов.

Как только возможность пилотируемого полета на корабле Crew Dragon станет доступной, это позволит НАСА отправлять самим своих астронавтов на околоземную орбиту, впервые после окончания миссии Space Shuttle, которая закончилась в 2011 году, со своей территории не прибегая к помощи Роскосмоса.

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Последнее: Компания SpaceX сообщила о переносе тестирования аварийных систем, IFA тест, эвакуации нового корабля Crew Dragon. Провести итоговые испытания планировалось еще в начале декабря прошлого года, но дату пришлось перенести для более детальной доработки корабля на 18 января 2020 года. В процессе тестирования произойдет отделение корабля от ракеты-носителя Falcon 9 и с помощью своих аварийных двигателей […]