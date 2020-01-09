Ученые нашли кратер метеорита упавшего 800 000 лет назад

09.01.2020, 7:49, Разное

Ученые нашли кратер загадочного метеорита, после падения которого на огромной территории нашей планеты от Индокитая до Восточной Антарктиды, были разбросаны образцы расплавленной земной породы — тектиты. На протяжении десятков лет ученые всего мира искали место падения метеорита, который смог «наследить» на территории равной примерно 20% всей площади нашей планеты.

После изучения нескольких возможных мест падения по четырем важным критериям — геохимические анализы тектитов, для поиска в них базальтового компонента; радиоизотопное датирование, которое помогает узнать возраст слоя лавы скрывающего кратер; гравиразведка для поиска гравитационных аномалий и проксимальные выбросы с кварцем как доказательство удара под базальтами плато.

После сравнения полученной информации специалисты смогли сузить радиус поиска до плато Болавен в южном Лаосе. Место падения метеорита скрыто под слоем лавы площадью около 5000 кв км. Удар был на столько сильным что смог образовать «удлиненный кратер» шириной 13 км, длинной 17 км и глубиной 100 м. Таким образом современные ученые с помощью различных методов исследования смогли разгадать почти вековую загадку.



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