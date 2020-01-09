Ученые нашли кратер метеорита упавшего 800 000 лет назад

Ученые нашли кратер загадочного метеорита, после падения которого на огромной территории нашей планеты от Индокитая до Восточной Антарктиды, были разбросаны образцы расплавленной земной породы — тектиты. На протяжении десятков лет ученые всего мира искали место падения метеорита, который смог «наследить» на территории равной примерно 20% всей площади нашей планеты.

После изучения нескольких возможных мест падения по четырем важным критериям — геохимические анализы тектитов, для поиска в них базальтового компонента; радиоизотопное датирование, которое помогает узнать возраст слоя лавы скрывающего кратер; гравиразведка для поиска гравитационных аномалий и проксимальные выбросы с кварцем как доказательство удара под базальтами плато.

После сравнения полученной информации специалисты смогли сузить радиус поиска до плато Болавен в южном Лаосе. Место падения метеорита скрыто под слоем лавы площадью около 5000 кв км. Удар был на столько сильным что смог образовать «удлиненный кратер» шириной 13 км, длинной 17 км и глубиной 100 м. Таким образом современные ученые с помощью различных методов исследования смогли разгадать почти вековую загадку.

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