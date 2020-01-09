Индиец по прозвищу «человек-бородавка» покрыт мелкими опухолями с ног до головы (Осторожно! Шокирующий контент!)

Несколько дней назад мы писали о женщине из Алабамы, у которой из-за наследственного нейрофиброматоза мелкими опухолями покрыто почти все тело. Женщина жаловалась на частые оскорбления и то, что ее называют заразной.

На днях журналисты нашли в Индии мужчину, у которого нейрофиброматоз проявился в еще более пугающей форме, в одной из худших за медицинскую историю этого заболевания.

И он живет не в Америке, а в бедном сельском районе Индии, поэтому подвергается еще большим гонениям и не получает никакого лечения.

65-летний Дивакар Бисойе не только покрыт с ног до головы мягкими мелкими опухолями, но имеет на ноге очень большую разросшуюся опухоль, которая по ширине уже превзошла его тело. Нейрофиброматоз у Дивакара начал проявляться около 15 лет назад, а до того он внешне ничем не отличался от других местных жителей.

Всего за несколько лет пугающие на вид опухоли покрыли все его тело и некоторые проросли так глубоко под кожу, что задевают нервы, поэтому грубое прикосновение к опухолям для него чревато сильными болями.

По словам Дивакара, живущего в штате Одиша, местные жители настолько презирают и бояться его, что будут вести себя как при встрече с заразным животным, если он осмелится выйти за пределы своего двора. Они будут держаться от него на расстоянии, смотреть с отвращением и отворачивать лица при его появлении. Они также дали ему прозвище "человек-бородавка".

Из-за своей болезни Дивакар еще 15 лет назад потерял возможность работать и сейчас живет за счет своих родственников. Он никогда не лечился у врачей, потому что нормальные врачи есть лишь в городе, а ехать туда для него непозволительно дорого. Поэтому диагноз нейрофиброматоз ему был поставлен исключительно по фотографиям. Возможно, что помимо нейрофиброматоза у мужчины имеются и другие аномалии, усложняющие его состояние.

Нейрофиброматоз чаще всего проявляется пигментными пятнами на теле в сочетании с несколькими небольшими "бородавками". Вариации, когда человек полностью начинает покрываться множеством опухолей, встречаются крайне редко.

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