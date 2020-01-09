Врачи посоветовали способы адаптации к привычному режиму работы

Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня, для чего с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы, в первый день лучше отложить важные дела на потом, заявили эксперты.

«Адаптироваться можно в течение одного дня, если человек здоров… С утра теплый иммунный душ, чтобы проснуться и запустить иммунитет, потом растереться и очень тепло одеться, так как погода коварная», – передает РИА «Новости» слова врача-терапевта Людмилы Лапы.

По ее словам, одеваться тепло обязательно, так как погода очень непредсказуемая. Также, многие возвращаются из-за границы и могут привезти новые инфекции, поэтому к своему здоровью следует относиться особенно бережно, в том числе для профилактики смазывать нос оксолиновой мазью, отметила Лапа.

Она добавила, что внимательно следует отнестись и к своему питанию, в первый рабочий день лучше порадовать себя чем-нибудь вкусненьким. Зеленый чай с кусочком шоколада утром может стать прекрасным допингом, который подбодрит и запустит работу сосудистой системы, добавила врач.

Выходя утром на улицу, следует отказаться, по возможности, от общественного транспорта и пройтись до работы пешком, что подействует на организм очень освежающе, подчеркнула Лапа.

«Накануне надо вовремя лечь спать, не позже десяти часов. Вечером не перегружать себя компьютером, а перед сном выпить теплого молока или чая», – отметила врач.

В свою очередь, психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха не нужно перегружать себя работой – стопроцентной загруженностью, которая была до отдыха. Следует также отказаться от ответственных и серьезных переговоров, так как сначала надо войти в курс дела, все вспомнить, а уже потом принимать серьезные решения.

Напомним, 4 января член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич рассказал, что россиянам следует воздержаться в новогодние праздники от переедания и чрезмерного употребления алкоголя.

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Последнее: Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников можно в течение одного дня, для чего с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы, в первый день лучше отложить важные дела на потом, заявили эксперты. «Адаптироваться можно в течение одного дня, если человек здоров… С утра […]