В армии Хафтара объяснили причину введения бесполетной зоны над Триполи

Воздушная блокада международного аэропорта Митига в Триполи была введена для предотвращения переброски «наемников из Турции» силами Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари.
«Решение о воздушной блокаде в отношении аэропорта Митига принято после того, как было установлено, что он используется для переброски наемников из Турции для поддержки милиций ПНС в Триполи. Запрет на взлет и посадку в нем действуют с обозначенного в заявлении времени», – приводит слова генерала ТАСС.
Ранее армия Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Триполи.
Напомним, после решения Турции вмешаться в ливийский конфликт на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа глава ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар объявил джихад и всеобщую мобилизацию в Ливии.
В Кремле отмечали, что вмешательство третьих стран в ситуацию в Ливии не будет способствовать урегулированию конфликта.
В среду президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии «немедленно прекратить боевые действия, объявить о прекращении огня с 00.00 воскресенья 12 января – то есть в ночь с субботы на воскресенье».
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о решении Турции вмешаться в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии Фаиза Сараджа.
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