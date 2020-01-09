Учёные: Занятия спортом при низкой температуре могут спровоцировать проблемы с лёгкими

Канадские учёные из University of Alberta в результате проведённого исследования пришли к выводу, что занятия спортом на свежем воздухе при низкой температуре могут спровоцировать проблемы с лёгкими. Это объясняется затруднениями органов дыхания увлажнять и нагревать поступающий воздух.

В итоге интенсивные физические упражнения при температуре около -20˚C могут привести к повреждениям слизистой оболочки дыхательных путей, а сильная воспалительная реакция не позволит лёгким восстановиться до прежнего состояния. Более ранние исследования учёных показали, что от 40 до 50% спортсменов, занимающихся зимними видами спорта и часто тренирующихся на морозе, болеют астмой. По мнению специалистов, лёгкие испытывают стресс под воздействием низкой температуры и не успевают перестраиваться, поэтому со временем их функции значительно ухудшаются.

Несмотря на результаты исследования, учёные всё же считают полезными занятия спортом на улице, но при этом перед выходом из помещения стоит сделать небольшую разминку, после которой лёгкие расширятся, что в свою очередь снизит негативное воздействие холодного воздуха. Также не лишним будет прикрыть лицо, к примеру, шарфом. Это поможет уменьшить эффект сужения органов дыхания под воздействием низкой температуры.

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