Ученые из Европы и США раскрыли секрет долголетия

Регулярные физические упражнения и здоровое питание, могут продлить жизнь человека на срок около десяти лет, считают ученые из Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук.

В исследовании специалистов, опубликованных в журнале British Medical Journal, были использовали данные более 100 тыс. 50-летних человек, которые на момент начала научной работы ничем не болели. За их состоянием следили в течение более 20 лет. Далее исследователи обратили внимание на то, у кого из участников появилось сердечно-сосудистое заболевание, возник рак или диабет второго типа, а также на то, в каком возрасте появился недуг и сколько в итоге участник прожил, передает РИА «Новости».

В итоге эксперты определили пять основных факторов риска: курение, употребление «умеренных» доз алкоголя, употребление еды с высоким содержанием жира или сахара, низкая физическая активность и избыточный вес, рассчитанный по индексу массы тела.

По этим пяти факторам исследователи выяснили, сколько «здоровых лет» может ожидать человек в возрасте 50 лет.

Женщины, у которых было четыре-пять полезных привычек – полезное питание, физическая активность, полный отказ от курения и употребления алкоголя, а также поддержание нормального веса, – прожили в среднем 84,4 года в сравнении с 73,7 года у женщин без какой-либо из этих привычек. Для мужчин эти показатели составили 81,1 года против 73,5 года.

Напомним, в декабре Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни россиян по итогам десяти месяцев 2019 года составила 73,4 года, что больше на полгода показателей аналогичного периода 2018 года.





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