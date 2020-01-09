Роструд напомнил россиянам о длинных выходных

Следующие выходные длиной в три дня ожидают россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества, который выпадает в этом году на воскресенье, сообщили в пресс-службе Роструда.

«Следующие длинные выходные ожидаются с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля», – приводит сообщение пресс-службы Роструда ТАСС.

В ведомстве также напомнили, что в марте в связи с празднованием Международного женского дня 8 числа, который выпадает в этом году на воскресенье, выходные продлятся с 7 по 9 число. После этого продолжительные выходные будут с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

Напомним, в декабре Роструд напомнил о коротких рабочих неделях 2020 года.

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