Врачи перечислили главные способы защиты от камней в жёлчном пузыре

Диетологи назвали самые эффективные способы защиты от камней в жёлчном пузыре. Как оказалось, от возможного недуга человека спасёт не только здоровая еда, но и специальные добавки, уточняет издание Journal of Nutrition.
Например, появление в рационе человека рыбьего жира только приветствуется, ввиду наличия полезных кислот омега-3, поддерживающих здоровье кровеносных сосудов. Помимо этого, снижается вероятность депрессии, увеличивается скорость выработки веществ, которые замедлят возникновение камней. Не менее полезным в данном случае станет и оливковое масло, а также орехи, так как в них тоже содержатся жирные кислоты, вроде омега-3. Куркума названа ещё одним продуктом, предотвращающим появление камней в жёлчном веществе.
Что касается напитков, то человек должен обратить внимание на зелёный чай, из-за содержания в нём галлата эпигаллокатехина. Китайские исследователи провели исследование, доказавшее, что 1 чашка зеленого чая в день уже через 6 месяцев регулярного употребления снизит вероятность образования камней почти на 30%, а раковых опухолей – на 45%.
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