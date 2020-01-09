Врачи перечислили главные способы защиты от камней в жёлчном пузыре

Диетологи назвали самые эффективные способы защиты от камней в жёлчном пузыре. Как оказалось, от возможного недуга человека спасёт не только здоровая еда, но и специальные добавки, уточняет издание Journal of Nutrition.

Например, появление в рационе человека рыбьего жира только приветствуется, ввиду наличия полезных кислот омега-3, поддерживающих здоровье кровеносных сосудов. Помимо этого, снижается вероятность депрессии, увеличивается скорость выработки веществ, которые замедлят возникновение камней. Не менее полезным в данном случае станет и оливковое масло, а также орехи, так как в них тоже содержатся жирные кислоты, вроде омега-3. Куркума названа ещё одним продуктом, предотвращающим появление камней в жёлчном веществе.

Что касается напитков, то человек должен обратить внимание на зелёный чай, из-за содержания в нём галлата эпигаллокатехина. Китайские исследователи провели исследование, доказавшее, что 1 чашка зеленого чая в день уже через 6 месяцев регулярного употребления снизит вероятность образования камней почти на 30%, а раковых опухолей – на 45%.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В середине декабря минувшего года в российский прокат вышел сиквел приключенческой комедийной ленты «Джуманджи». По информации официального сайта «Фонда кино», менее чем за месяц сумма кассовых сборов превысила 1 миллиард рублей. Только в день премьеры, 12 декабря, фильм «Джуманджи: Новый уровень» заработал свыше 32 миллионов рублей, а уже за первый уикенд сборы были около 313 […]