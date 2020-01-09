Врачи перечислили главные способы защиты от камней в жёлчном пузыре

09.01.2020, 7:04, Разное

Диетологи назвали самые эффективные способы защиты от камней в жёлчном пузыре. Как оказалось, от возможного недуга человека спасёт не только здоровая еда, но и специальные добавки, уточняет издание Journal of Nutrition.
Например, появление в рационе человека рыбьего жира только приветствуется, ввиду наличия полезных кислот омега-3, поддерживающих здоровье кровеносных сосудов. Помимо этого, снижается вероятность депрессии, увеличивается скорость выработки веществ, которые замедлят возникновение камней. Не менее полезным в данном случае станет и оливковое масло, а также орехи, так как в них тоже содержатся жирные кислоты, вроде омега-3. Куркума названа ещё одним продуктом, предотвращающим появление камней в жёлчном веществе.

Что касается напитков, то человек должен обратить внимание на зелёный чай, из-за содержания в нём галлата эпигаллокатехина. Китайские исследователи провели исследование, доказавшее, что 1 чашка зеленого чая в день уже через 6 месяцев регулярного употребления снизит вероятность образования камней почти на 30%, а раковых опухолей – на 45%.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В середине декабря минувшего года в российский прокат вышел сиквел приключенческой комедийной ленты «Джуманджи». По информации официального сайта «Фонда кино», менее чем за месяц сумма кассовых сборов превысила 1 миллиард рублей. Только в день премьеры, 12 декабря, фильм «Джуманджи: Новый уровень» заработал свыше 32 миллионов рублей, а уже за первый уикенд сборы были около 313 […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика