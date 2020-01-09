Пушков предсказал судьбу Трампа в случае начала войны между США и Ираном

09.01.2020, 6:44, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.

По словам Пушкова, Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана.

«Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», – написал Пушков в своем Twitter.

Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».

В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.

После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.

Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.



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Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану. По словам Пушкова, Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана. «Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и […]

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