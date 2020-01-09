Пушков предсказал судьбу Трампа в случае начала войны между США и Ираном

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.
По словам Пушкова, Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана.
«Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и могла бы похоронить Трампа, если бы он на нее решился. Отступив от своих угроз, он поступил здраво. Но остаться в Ираке США будет труднее», – написал Пушков в своем Twitter.
Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».
В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.
После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.
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Последнее: Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану. По словам Пушкова, Трамп «поступил здраво», отступив от своих угроз в адрес Ирана. «Ни один республиканец, включая «ястребов», не потребовал от Трампа военной реакции на удар Ирана по базам. Война с Ираном непопулярна в США и […]
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