Однокурсник дал характеристику пилоту разбившегося в Иране самолета

Пилот потерпевшего крушение в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» Алексей Наумкин был порядочным человеком и одним из лучших студентов во время учебы, сообщил однокурсник погибшего летчика Сергей Черный.
«Он был в группе в тройке лучших, и сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный», – отметил однокурсник погибшего летчика в интервью телеканалу «360».
По словам Черного, управлявший лайнером Наумкин пришел в авиацию по стопам отца, который в свое время был летчиком-испытателем легендарного самолета Ан-225 «Мрия».
«Хотел сохранить династию», – добавил однокурсник погибшего пилота, учившийся вместе с ним в Национальном авиационном университете в Киеве.
Накануне в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения самолета. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.
По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В США крушение самолета в Иране назвали странным. По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие».
В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. При этом Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося самолета.
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Последнее: Пилот потерпевшего крушение в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» Алексей Наумкин был порядочным человеком и одним из лучших студентов во время учебы, сообщил однокурсник погибшего летчика Сергей Черный. «Он был в группе в тройке лучших, и сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный», – отметил однокурсник погибшего летчика в […]
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