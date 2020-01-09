Сын Плющенко и Рудковской продемонстрировал разминку и работу над эмоциями перед шоу

Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр продемонстрировал поклонникам, как перед каждым выступлением разминается и проводит работу над эмоциями. Короткое видео, снятое за кулисами, мальчик опубликовал на своей странице в Instagram.

Как известно, ребенок легендарного фигуриста решил пойти по стопам отца, поэтому принимает участие во многих ледовых мероприятиях родителей. Прежде, чем выйти на лёд к зрителям, Плющенко-младший тщательно разминается. Затем Евгений Плющенко даёт ему некоторые советы, рассказывая, как следует выражать свои эмоции гостям шоу.

За считанные часы ролик посмотрели более 30 000 поклонников юного фигуриста. По их мнению, дисциплина и целеустремленность сына Плющенко действительно восхищает, и он сможет в будущем достойно заменить отца в данном виде спорта.

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Последнее: Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр продемонстрировал поклонникам, как перед каждым выступлением разминается и проводит работу над эмоциями. Короткое видео, снятое за кулисами, мальчик опубликовал на своей странице в Instagram. Как известно, ребенок легендарного фигуриста решил пойти по стопам отца, поэтому принимает участие во многих ледовых мероприятиях родителей. Прежде, чем выйти на лёд к […]