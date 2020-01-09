У Джастина Бибера обнаружили смертельно опасную болезнь

Канадский певец Джастин Бибер рассказал о своей «пока еще неизлечимой болезни».
«Многие люди говорили, что Джастин Бибер плохо выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в целом», – написал Бибер в своем Instagram.
По словам исполнителя, ему пришлось пережить тяжелые два года, но благодаря правильному лечению «пока еще неизлечимой болезни» он идет на поправку и сможет выступать.
Болезнь Лайма – инфекционное заболевание, вызываемое пятью видами бактерий, которые передаются через укус клещей. Недуг обладает большим многообразием клинических проявлений, среди которых: жар, головные боли, усталость и кожная сыпь. В некоторых случаях поражаются ткани суставов, сердце, нервная система и глаза. Болезнь Лайма может закончиться летальным исходом или инвалидностью в случае несвоевременного или неадекватного лечения.
Напомним, в марте прошлого года Джастин Бибер решил взять перерыв от творчества, чтобы проводить больше времени с семьей.
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Последнее: Канадский певец Джастин Бибер рассказал о своей «пока еще неизлечимой болезни». «Многие люди говорили, что Джастин Бибер плохо выглядит, сидит на метамфетамине, но они не смогли осознать, что у меня недавно диагностировали болезнь Лайма, причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который сказался на моей коже, работе мозга, энергии и здоровье в […]
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