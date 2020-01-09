Современные маловязкие масла могут быть опасны для двигателя автомобиля

Современное автомобилестроение в последние годы всё больше внимания уделяет турбированным агрегатам с небольшим рабочим объёмом, мощность и экономичность которых повышают в том числе маловязкими маслами. Однако, по мнению экспертов, данный тип смазки может быть опасным для двигателя, снижая срок эксплуатации.

Специалисты говорят, что многие современные производители в инструкции транспортного средства указывают необходимость применения маловязких масел стандарта 0-W20 либо 0-W30 по SAE. Это в большинстве случаев касается моделей с 1-литровыми или 1,5-литровыми двигателями с турбонаддувом, в которых масляные каналы меньшего диаметра, и им требуется именно названный тип смазки. С маслами малой вязкости агрегат быстрее запускается в условиях низких температур, но при этом существенно возрастает вероятность сухого трения мотора, что в свою очередь опасно быстрым износом и выходом из строя движущихся частей мотора.

Многие авто сейчас оснащаются системой «старт-стоп» для экономного расхода топлива, что увеличивает количество запусков двигателя, но при этом и небольшой процент горючего попадает в моторное масло, опять же понижая вязкость и повышая сухое трение. Так как разработчики знают об эффекте применения маловязких смазок, то это учитывается при расчёте ресурса двигателя, без проблем работающего до окончания гарантийного срока, а вот потом у владельцев уже могут возникать проблемы.

Специалисты рекомендуют всё же переходить на масла большей вязкости – 5W-30 или 5W-40. В этом случае авто не так легко будет заводиться в мороз, но вот срок эксплуатации силового агрегата увеличится.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Современное автомобилестроение в последние годы всё больше внимания уделяет турбированным агрегатам с небольшим рабочим объёмом, мощность и экономичность которых повышают в том числе маловязкими маслами. Однако, по мнению экспертов, данный тип смазки может быть опасным для двигателя, снижая срок эксплуатации. Специалисты говорят, что многие современные производители в инструкции транспортного средства указывают необходимость применения маловязких масел […]