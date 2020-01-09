FPRI — 2020 год станет для Черноморского региона неспокойным — если не надавить на Россию и Турцию

Наступивший год готовит сразу несколько неприятных сценариев для Черноморского региона — «перекрёстка» между Европой, Азией и Ближнем Востоком, традиционно выступающего ареной для соперничающих держав, пишет на своём сайте американский аналитический центр Foreign Policy Research Institute. По мнению эксперта центра, чтобы избежать кризиса в Чёрном море, США и Европе следует сохранять давление на Турцию и Россию.



Reuters

Черноморский регион, который всегда выступал «перекрёстком, связывающим Европу, Азию и Ближний Восток», всегда характеризовался «высокой плотностью затяжных конфликтов», и в 2020 году перед ним вновь встанет «целый ряд вызовов в плане безопасности», пишет сайт американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute. По мнению экспертов FPRI, конфликт в Чёрном море может разгореться по нескольким сценариям — и во все из них будет так или иначе вовлечена Россия.

Как отмечается в материале, первым из таких сценариев может стать конфликт между Москвой и Румынией, которая после событий 2014 года на Украине фактически стала граничить с Россией в Чёрном море, где Бухарест в надежде получить статус «регионального энергетического хаба» пытается с помощью западных компаний разрабатывать газовые месторождения. По мысли аналитика FPRI, если РФ предпримет какие-либо агрессивные действия в отношении обслуживаемых западными операторами газовых скважин — например, если один из российсских военных кораблей протаранит такую скважину, и в результате погибнут работники добывающей компании, — это может подвести вплотную подвести Москву и Запад к открытой военной конфронтации. Как полагает автор материала, РФ при таком варианте развития событий скорее всего отступит, однако в результате инцидента западные энергетические компании могут отказаться от добычи на шельфе Чёрного моря — а образовавшийся вакуум заполнят как раз их российские коллеги, сделав энергетическую независимость маленьких черноморских государств невозможной и увеличив их «уязвимость к российскому давлению».

Второй сценарий — провал переговоров между ЕС и Турцией по поводу сирийских беженцев из-за чрезмерного давления со стороны Анкары и отсутствия Ангелы Меркель. Как предполагает эксперт FPRI, в результате Турция может реализовать неоднократно озвученные ею угрозы и «открыть ворота» для беженцев, которые хлынут в Западную Европу через Болгарию. Там они наткнутся на «вооружённые группировки» из местной молодёжи, желающей защитить континент от «мусульманского завоевания» — и на южной границе страны вспыхнет настоящая война. Россия, которая уже давно оказывает поддержку подобным организациям, может тут же во много раз её усилить, прибавив к ней ещё и информационную кампанию, и тогда болгарские власти — несмотря на настойчивые требования со стороны властей ЕС — будут бессильны урегулировать ситуацию. В конечном счёте ЕС удастся добиться новых договорённостей о беженцах с Турцией, и та окончательно закрепит свой контроль над миграционными потоками в Европу; между тем, Запад при таком раскладе потерпит двойное поражение с гуманитарной точки зрения: он покажет, что не смог защитить беженцев, а также «проиграет ценностный конфликт против построенного на националистической идеологии нарратива Кремля, что только подчеркнёт его слабые места и разрывы в солидарности западного сообщества», говорится в материале. Стратегическая ситуация в Черноморском регионе в этом случае станет настолько непредсказуемой, что НАТО и члены ЕС больше не смогут осуществлять контроль за собственными приграничными территориями, считает автор.

В третьем сценарии, описываемом статье, проблемы Черноморского региона зарождаются в Одессе, где уже давно «разжигает конфликт» Россия. Как пишет аналитик FPRI, Москва может, поддержав протестную акцию горожан против законов о правах меньшинств, развернуть информационную кампанию об «одесских героях» — а уже скоро в городе появятся «люди в военной форме без знаков различия, обещающие «навести порядок», которые через некоторое время начнут баррикадировать дороги. На фоне практически нулевого интереса западных СМИ к этим событиям президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден объявить чрезвычайное положение, мобилизовать вооружённые силы и попросить помощи у Запада — а тем временем, в Одессу войдут российские военные корабли, пишет автор. Предсказать, что будет дальше, эксперт не берётся — по его мнению, международное сообщество может как назвать одесские события российским вторжением, так и сперва потребовать от Украины предоставить доказательства, подтверждающие агрессию Москвы, а Европейский союз — как взять контроль над конфликтом, так и предложить переговоры, которые зайдут в тупик и приведут к ослаблению контроля Киева над Одессой.

Как полагает аналитик FPRI, все три описанных сценария могут произойти только в 2020 году, тогда как в среднесрочной перспективе Черноморский регион ждёт ещё более сложная «картина конфликтов», в которой будет фигурировать и очаг напряжённости в Западных Балканах в связи с наложенным Францией вето на расширение Евросоюза, и шаги Турции, которая всё больше конфликтует с остальными членами НАТО, и амбиции Китая, который стремится расширить своё влияние как в Чёрном море, так и в Европе в целом. Чтобы не допустить дальнейших обострений, американским и европейским политикам следует воспринимать Черноморский регион как приоритетный, считает политолог. По мнению эксперта, Запад должен «как минимум» сохранять санкции в отношении России, поддерживать суверенитет Украины и Грузии и их стремление присоединиться к западному сообществу, предлагать собственные инфраструктурные инициативы для развития региона для противодействия Пекину, а также давить на Турцию в рамках НАТО, чтобы Анкара не действовала наперекор интересам всего альянса.

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