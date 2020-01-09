Соловьев объяснил решение Трампа не объявлять войну Ирану

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану.
По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен. «Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций Санкции воспринимает как метод ведения войны», – отметил телеведущий в своем Telegram-канале.
Соловьев выразил уверенность, что у Трампа заготовлен определенный сценарий по урегулированию конфликтов.
«(Трамп) легко играет на повышение ставок, прекрасно понимая, что расположение военных баз дает США колоссальное преимущество для проведения спецопераций и нанесения ударов по территории противника. (…) Нагнетание санкционного давления, бряцание оружием, психологическое давление, кажется, что удар неминуем и… заход на новые санкции», – заключил Соловьев.
Кроме того, он напомнил, что в американском законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» CAATSA упомянуты три страны: КНДР, Иран и Россия.
Напомним, ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».
В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.
После ударов по объектам США в Ираке Тегеран уведомил генсека и СБ ООН о завершении мести за убийство генерала Сулеймани. Также стало известно, Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.
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Последнее: Телеведущий Владимир Соловьев объяснил решение президента США Дональда Трампа не объявлять войну Ирану. По словам Соловьева, президент Соединенных Штатов гораздо менее эмоционален, чем может показаться и крайне прагматичен. «Трамп бизнесмен, а не воин. Прямому военному столкновению он предпочитает удавку экономических санкций Санкции воспринимает как метод ведения войны», – отметил телеведущий в своем Telegram-канале. Соловьев выразил […]
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