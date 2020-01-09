Маркл наплевала на день рождения Миддлтон

9 января Кейт Миддлтон исполняется 38 лет. Важное событие она по традиции отметила несколькими днями ранее. В минувшие выходные героцогиня посетила вместе с родными и друзьями резиденцию Анмер-холл.
По данным британских СМИ, в списке гостей не оказалось Меган Маркл и принца Гарри. Во время празднования супруги находились с маленьким наследником Арчи в Канаде. Королевская чета уже второй год подряд пропускает день рождения Кейт Миддлтон.
В пресс-службе Букингемского дворца рассказали, что пара продлила свой визит в Канаду по личным причинам. «Решение остаться на праздники в Канаде говорит о том, насколько важна эта страна для Содружества и самих герцога и герцогини», – приводит официальное сообщение StarHit.
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Поклонники заподозрили, что истинной причиной могли стать напряженные отношения Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Якобы бывшая актриса не хочет проводить время с соперницей и поэтому ответила отказом на приглашение.
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