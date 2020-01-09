«Забирайте документы и уезжайте»

Как Австралия спасается от масштабных пожаров: материал «Громадского».

Пока вы читаете этот текст, сотни гектаров на юго-востоке Австралии между Мельбурном и Канберрой превращаются в пепелища. Таковы природные и погодные особенности этого континента: так называемые «bushfires» — то есть горение участков сухих лесов и кустарников — здесь происходят регулярно. Впрочем, пожары, начавшиеся осенью 2019-го и продолжающиеся до сих пор, — беспрецедентны по своим масштабам.

Огонь охватил почти все австралийские штаты, уничтожил растительный и животный мир на шести миллионах гектаров. В результате пожаров погибли 24 человека и почти полмиллиарда животных.

Новый год тысячи австралийцев отмечали не у себя дома, а во временных убежищах, куда они должны были эвакуироваться из-за угрозы пожаров. Несмотря на то, что огонь уничтожает прежде всего леса, смог от пожаров затянул небо в крупных городах юга и востока Австралии и на днях достиг Чили, расположенного более чем в десяти тысячах километров от Австралии.

Hromadske узнало у очевидцев, как Австралия спасается от пожаров, как можно помочь спасти животных, являются ли нынешние пожары чрезвычайным явлением и связано ли это с глобальным потеплением?

«Никогда прежде мы такого не видели»

Многих людей пожар застал врасплох, как Алекса Забродского, медицинского врача-микробиолога из компании Melbourne Pathology. Эвакуироваться его семье пришлось прямо в новогоднюю ночь.

«Я видел, как летали пять вертолетов, и было немного дыма. Затем пришло сообщение, что пожар был локализован, и больше никаких проблем нет. Но часа в три дня мы увидели еще больше дыма, и ветер изменился, он пошел в направлении дома», — вспоминает он в разговоре с hromadske.

После этого приехали пожарные и полиция: «Полицейские сказали: быстро собирайте свои документы, у вас есть пять минут — и уезжайте отсюда. Куда и как — неважно».

Силы обороны Австралии начали спасательную операцию и создали совместную рабочую группу в Новом Южном Уэльсе и Виктории для поддержки после разрушительных пожаров на юго-востоке Австралии, январь 2020 года. Фото: Australia's Department of Defence

Жительница Мельбурна Кэрол Данкан — австралийская журналистка-фрилансер. В октябре 2019 года дом 83-летнего отца Кэрол сгорел дотла.

«В тот день я работала в городе Ньюкасл, это в семи часах езды от отца, Австралия ведь очень большая. Ему удалось выжить, хотя его дом был полностью уничтожен, он потерял все. Ему 83 года. И вот он уже три месяца ждет, чтобы его поселили в новый дом», — рассказала она hromadske.

Отец Кэрол, Данкан у места, где был его дом. Фото: Надане hromadske

Сейчас, говорит Кэрол, огонь уничтожил более 1400 домов в штате Новый Южный Уэльс — именно там жил ее отец. Но пожары уже распространились по крайней мере на пять штатов и угрожают гораздо большему числу людей.

«Сотни тысяч человек эвакуированы из маленьких городков и сел или прибрежных курортов в южной части Нового Южного Уэльса и Виктории. Многие люди провели новогоднюю ночь в приютах. Тысячи людей находятся в приютах, расположенных на пляжах, вместе с их семьями и домашними питомцами, даже лошадьми, всем, что успели забрать из своих домов», — рассказывает она.

Пожары в Австралии начались осенью 2019-го и продолжаются до сих пор. Фото: Australia's Department of Defence

Еще одна жертва — дикая природа

Пожары в Австралии разрушают не только жилые дома, но и природные дома животных.

«Дикая природа Австралии очень необычна и уникальна… И после пожаров мы видим, что некоторые виды наших животных вымирают. Масштабы уничтоженных ареалов обитания животных огромны. Речь идет о многих миллионах гектаров биоразнообразия, о дождевых лесах, на территории которых никогда не было пожаров, и которые теперь уничтожены», — говорит Кэрол Данкан.

Кенгуру в Национальном парке Флинджера Чейза во время пожаров на острове Кенгуру, Австралия, 7 января 2020 года. Фото: EPA-EFE/DAVID MARIUZ

Экологи, в частности, считают вполне возможным исчезновение узконогих сумчатых мышей и буроголовых траурных какаду — эти виды проживают только в Австралии.

«Сумчатые мыши — это наше самое большое беспокойство, и похоже, что весь известный ареал их обитания уничтожен огнем», — утверждает австралийский эколог Пэт Годженс.

По оценкам экологов Сиднейского университета, пожар мог унести жизни почти полумиллиарда животных. Среди них — более 8 тысяч коал. Популяцию этого уникального для Австралии вида до пожаров оценивали примерно в 28 тысяч.

Если учесть, что это данные только для одного штата — Новый Южный Уэльс — по состоянию на конец 2019-го, есть вероятность, что число погибших животных больше.

Спасением дикой природы занимаются все неравнодушные. В ноябре 2019-го СМИ рассказали о том, как австралийка Тон Догерти спасла коалу с горящего дерева. К сожалению, животное, которое назвали Льюисом, получило слишком тяжелые ожоги, и выжить ему не удалось.

Есть, впрочем, истории и со счастливым концом.

Зоопарк в городе Бирва на востоке страны недавно сообщил: его работникам удалось вызволить из огня и вылечить более 90 тысяч животных. Одним из них — девяностотысячным по счету — стал утконос-сирота Оли, чья история стала чрезвычайно популярной в соцсетях.

Фото: www.instagram.com/robertirwinphotography

Руководитель Австралийского зоопарка, дочь исследователя природы Стива Ирвина, Бинди уверяет, что пожары не угрожают зданиям, а работники зоопарка продолжат спасать столько животных, сколько возможно.

«Из-за того, что сейчас Австралия охвачена разрушительными пожарами, мое сердце разрывается, когда я вижу страдания людей и дикой природы, которая так много потеряла», — написала она в Instagram.

«Вместо эвакуации пошли с соседями в паб»

Чтобы предотвратить человеческие жертвы во время пожаров, власти организовали систему уведомлений о возможной опасности, рассказывает Алекс Забродский: «В зависимости от местоположения, вам на телефон приходит оповещение, которое сообщает: в вашем направлении движется огонь и вы находитесь в зоне риска. Пожалуйста, соберите вещи и будьте готовым к эвакуации в безопасное место».

По словам Алекса, тем, кто пропустил эвакуацию, рекомендуют не оставлять свои дома, потому что от большого количества дыма на улице можно просто задохнуться.

«Если было установлено, что ветер движется в вашу сторону, в сторону домов, то рекомендуют эвакуироваться через несколько часов — и люди сами уезжают. Если ситуация критическая, то могут собрать в автобусы и отвести в безопасное место. Или как мы: собрались с соседями — и пошли в паб», — рассказывает мужчина.

Сначала пострадавших спасали только пожарные и полицейские, однако с усилением огня привлекли и военных. Свою помощь уже предложили соседние государства — Новая Зеландия, Вануату и Папуа-Новая Гвинея. А правительство Австралии пообещало выделить по меньшей мере 2 млрд австралийских долларов на преодоление последствий разрушительных пожаров.

Помогают также местные знаменитости и организации. Американской актрисе Селесте Барбер, к примеру, удалось собрать более 20 млн австралийских долларов для пожарных Нового Южного Уэльса менее чем за два дня.

А один из крупных банков Австралии NAB собрал деньги и выделил около миллиона долларов в помощь пострадавшим, рассказывает Алекс Забродский.

«То есть любой человек, который оказался в зоне риска, получает в день 2000 долларов, чтобы найти себе все необходимое — пока не сможет вернуться домой, или пока страховая компания не возьмет на себя обязательства и не поможет восстановить жилье», — говорит он.

Не последнюю роль в борьбе с разрушительными последствиями австралийских пожаров играют и волонтеры. СМИ активно распространяют информацию о том, как каждый неравнодушный человек может присоединиться к помощи.

«Нам в Австралии невероятно повезло, что у нас очень развито движение волонтеров, которые помогают пожарным. Есть конечно, и профессиональные пожарные, которые работают на полную ставку, а в сельской местности по всей стране у нас есть еще отдельная пожарная служба, которую назначают местные власти штата. Но есть и волонтеры — их тысячи, это невероятные люди, и они помогают бороться с огнем», — рассказывает Кэрол Данкан.

Офицер военно-морского флота, пожар на побережье Иден, Новый Южный Уэльс, Австралия, 5 января 2020 года. Фото: Australia's Department of Defence

Всему виной изменение климата?

Один из вопросов, на который пытаются ответить еще с начала пожаров осенью 2019 года, заключается в том, связаны ли масштабные разрушительные пожары в Австралии с глобальным потеплением.

Эксперты критикуют экологическую политику страны: как показывает Индекс эффективности климатической политики, который составляет международная неправительственная организация Germanwatch, Австралия принимает едва ли не наименее эффективные меры по борьбе с изменениями климата среди стран «Большой двадцатки» и всего мира. К похожему выводу пришли и эксперты ООН.

«С 2017 года климатическая политика Австралии не улучшилась, а прогнозируемый уровень вредных выбросов к 2030 году будет значительно выше целевого», — утверждается в отчете Программы ООН по окружающей среде за 2018 год.

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Источник: Новая газета

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