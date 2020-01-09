Более 1 млрд животных погибли в Австралии из-за лесных пожаров

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных, сообщила пресс-служба университета Сиднея со ссылкой на результаты научного исследования.

«Профессор Крис Дикман пересмотрел более раннюю оценку количества животных, погибших в лесных пожарах в Новом Южном Уэльсе, увеличив возможный размер потерь в штате Новый Южный Уэльс с 480 млн до более чем 800 млн животных. Ожидается что на общенациональном уровне потери дикой природы от лесных пожаров составят более 1 млрд животных», – приводит сообщение пресс-службы университета ТАСС.

Исследование проводилось на основе данных Всемирного фонда дикой природы (WWF) о воздействии расчистки земель на австралийскую дикую природу за 2007 год. Используя в качестве стартовых эти данные, сотрудники сиднейского университета рассчитали средний показатель плотности животных на единицу площади в лесах штата Новый Южный Уэльс. Дальнейшие расчеты позволили вычислить приблизительный показатель количества погибших животных на единицу площади сгоревшего леса и применить его к общей площади уничтоженной огнем.

В отчете отмечается, что ученые придерживались максимально консервативных оценок, и с учетом изменений в популяции число погибших животных может оказаться существенно выше. При этом при расчете плотности популяции не учитывались земноводные, насекомые и другие беспозвоночные.

Отделение Всемирного фонда дикой природы в Австралии (WWF Australia), основываясь на исследовании Криса Дикмана, оценивает число погибших в результате пожаров животных в 1,25 млрд особей. «По оценкам WWF Australia, порядка 1,25 млрд животных прямо и косвенно стали жертвами лесных пожаров, уничтоживших 8,4 млн гектаров леса по всей Австралии. Эта ужасная потеря включает в себя тысячи драгоценных коал на центральном и северном побережье штата Новый Южного Уэльса, а также многие другие редкие виды и, <…> пока пожары не утихнут, истинный размер ущерба останется до конца не известным», – говорится в заявлении главы отделения фонда Дермота О’Гормана.

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября 2019 года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 7 млн гектаров леса, около 2 тыс. жилых домов и порядка 3 тыс. административных и хозяйственных построек. На протяжении всего пожарного сезона, начавшегося в феврале 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе трое пожарных.

Напомним, в Австралии лесные пожары уничтожили более 10% территории национальных парков в штате Новый Южный Уэльс, в том числе около 20% района больших Голубых гор, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. К 7 января дым от пожаров в Австралии достиг Южной Америки.





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