Представитель японского автопрома — компания Toyota планирует вернуть в модельный ряд кроссовер Venza. Продажи авто сначала шли достаточно активно, но 4 года назад спрос упал, и оно исчезло с российского рынка, а ещё через год – с американского.
По имеющейся информации, кроссовер Toyota Venza могут возродить в гибридной модификации. В этом случае авто сможет составить на рынке конкуренцию Ford Edge и Honda Passport. Точной информации о дате премьеры обновлённой модели пока нет, но эксперты и инсайдеры уже высказывают предположения о вероятном техническом оснащении. Так, по одной из версий, Toyota Venza может стать полноприводной, а под капотом возрождённого кроссовера установят 318-сильный двигатель от Highlander.
До 2016 года российским поклонникам японского бренда в дилерских центрах предлагали Toyota Venza с 2,7-литровым бензиновым агрегатом, работающим в паре с 6-ступенчатой АКПП и генерирующим мощность 185 л.с. Модель была доступна в переднеприводной и полноприводной вариациях по цене от 2,19 млн рублей.
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