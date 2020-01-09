Учёные назвали лучший напиток для борьбы с последствиями новогодних каникул

Закончились новогодние каникулы, и многие россияне столкнулись с проблемой лишних килограммов. Ученые рассказали, какой напиток — лучший для борьбы с последствиями праздников.

Неожиданное решение проблемы лишнего веса после праздничного застолья нашли американские исследователи. Ученые из Университета Иллинойса рекомендуют избавляться от него так же вкусно, употребляя больше напитков. Эксперты установили влияние некоторых из них на образование жировой ткани. Так, южноамериканский этнический напиток мате, давно уже вошедший в меню престижных кофеен, очень успешно борется с лишним весом. Известно, что этот чай замедляет процесс отложения жиров в клетках и понижает риски выработки инсулинорезистентности.

Благодаря ему жировой обмен в организме и метаболизм заметно улучшаются. Новые разработки ученых показали, что наибольшую роль в сжигании жира играет содержащийся в мате кофеин. В лабораторных условиях исследователи доказали эффективность этого вещества. Группу грызунов кормили продуктами питания с повышенным содержанием жиров и углеводов. Однако при таком нездоровом рационе животные стабильно получали натуральный и синтетический кофеин, а также чай мате. При этом дозировка всех указанных продуктов была аналогичной получаемой человеком от четырех чашек кофе.

В результате было доказано, что накопление жиров снижается при употреблении кофеина от 20% до более чем 40%. В группе с потреблением кофеина набранный вес и количество жировой ткани в теле были меньшими, чем у грызунов, не принимающих кофеина, соответственно на 16 и 22%. Исходя из полученных данных, специалисты считают, что и по отношению к людям прием кофеина или содержащих его напитков должен дать аналогичный результат.

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Последнее: Закончились новогодние каникулы, и многие россияне столкнулись с проблемой лишних килограммов. Ученые рассказали, какой напиток — лучший для борьбы с последствиями праздников. Неожиданное решение проблемы лишнего веса после праздничного застолья нашли американские исследователи. Ученые из Университета Иллинойса рекомендуют избавляться от него так же вкусно, употребляя больше напитков. Эксперты установили влияние некоторых из них на образование […]