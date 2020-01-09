Стала известна версия западных спецслужб о крушении самолета в Иране

Источник Reuters в канадских службах безопасности раскрыл предполагаемую причину крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по мнению западных спецслужб.

По словам источника, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей разбившегося воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могла стать техническая неисправность, передает РИА «Новости».

Накануне в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. Позже появилось видео падения самолета. По данным Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, в авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада.

По словам очевидца, разбившийся авиалайнер загорелся еще в воздухе. В США крушение самолета в Иране назвали странным. По мнению пилота, командира Boeing-737 Дениса Оканя, к падению самолета могло привести «внешнее воздействие».

В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя. При этом Иран отказался передавать США черные ящики разбившегося самолета.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Источник Reuters в канадских службах безопасности раскрыл предполагаемую причину крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» по мнению западных спецслужб. По словам источника, имеются свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей разбившегося воздушного судна. Западные разведслужбы считают, что причиной крушения самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» могла стать техническая неисправность, передает РИА «Новости». Накануне в […]