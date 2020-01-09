Мнение: Потребность выговориться

В ленте прочитала обсуждение.

Это и правда проблема, вот эта массовая уверенность, что любую проблему можно и нужно «проговорить».

Нужно найти свободные уши, сесть на эти уши и как следует выговориться. Выплеснуть все из себя.

Даже полезный в таком случае совет — заняться физкультурой или уборкой, чаще всего основан на представлении, что нужно выплеснуть куда-то лишнюю энергию.

Пойти и заняться с кем-то сексом советуют. Выплеснуть сексуальное напряжение.

Бокс. Выплеснуть накопленную агрессию.

Ну и выговориться, конечно. Вербализовать. Или описать все в дневничке, в ЖЖ под замком для друзей, на страничке в фейсбуке. Иногда даже и публично, почему нет.

Бывшему письмо накатать и не отправить. Или даже отправить. Не важно.

Важно — все выплеснуть.

И станет легче.

Не стало? Значит что-то еще осталось. Надо выплеснуть остатки. Можно взболтать с алкоголем и выплеснуть.

И будет опустошение.

Вот это представление, что человек — это бутылка, которой надо выплеснуться, выговориться, не оставляет простые умы.

И происходит это вот по какой причине.

Когда у вас внутри разлад, раздрай, из-за обманутых ожиданий, нереализованных планов, внутренний конфликт из-за несоответствия желаемого действительному, проще говоря — стресс из-за открытой хлеборезки или раскатанной губы, вам кажется, что вас переполняет что-то плохое, мучительное. Какая-то досада или боль.

Это, так называемый, незавершенный гештальт. Вы уже представили нечто, вы уже получили энергию на то, чтобы это ухватить, но что-то пошло не так, желаемый объект оказался субъектом и послал вас, вы перепутали берега и оказалось, что вы присвоили то, что вашим не являлось, и теперь вас колбасит от нереализованной острой потребности. Вас словно подрезали налету, и вы по инерции продолжаете рваться туда.

Вот откуда ощущение, что вас сейчас разорвет от энергии, если вы куда-нибудь ее не направите.

И эту энергию действительно очень важно куда-то направить.

Поэтому все советы — начать срочно что-то делать, в работе, в быту, в спорте — 100% верные.

А вот это убогое «выговориться» имеет совершенно обратный эффект.

Это не перенаправление энергии, а слив в тот же самый гештальт, нормального доступа к которому уже нет, по сути слив в яму.

Вы говорите вместо того, чтобы делать, и говорите о том, куда вам путь уже закрыт.

Дверь заперта перед вами и вы сливаетесь под плинтус.

И самое плохое в этом то, что сливается в этом случае не только энергия, но и ваша фигура в поле. Ваше самоуважение (СЗ для себя), ваша ОЗ.

Из-за того, что люди думают, что в случае стресса в них бурлит и бродит нечто плохое, которое нужно куда-то слить, они сливают себя.

В вас клокочет ваша жизненная энергия, которая направлена мимо ваших границ. Вы должны взять свой фокус внимания рукой хозяина и направить на какое-то полезное дело внутри границ. И получите двойные бонусы. Не только сделанную работу, но и прирост самоуважения, поскольку поступили не по инерции, а проактивно, встав над полем. За один такой акт иногда можно вырастить свою фигуру вдвое.

А вот стараясь «выговориться», вы сливаете под плинтус не только свою энергию, но и свою фигуру.

Нагляднее всего сравнивать энергию с деньгами.

Денежные потоки в бизнесе — это нечто подобное жизненной энергии индивида.

Предположим, вы продали активы, заняли у родни, сняли деньги со всех счетов, поскребли по всем сусекам, и у вас в руках — крупная сумма, на которую вы решили купить небольшой заводик по выгодной цене, поторопившись его присвоить.

Если вдруг выяснится, что завод купить нельзя, он продан или арестован, что вы будете делать с деньгами?

Раздадите нищим?

Проиграете в казино?

Прогуляете и пропьете?

Раскидаете по ветру?

Скорее всего вы постараетесь вернуть деньги на счета, долг родне, приобрести какие-то новые полезные активы, не так ли?

Вы не будете думать, что неистраченный резерв — это какая дрянь, которую надо срочно куда-то выплеснуть.

Так почему по поводу накопленной энергии у вас возникают такие мысли? Ведь это тоже собранный по всем сусекам резерв, который рвется из вас по штурманскому плану.

Большинство людей не могут остановиться, продолжают бежать вслед уходящему составу, надеясь прыгнуть в последний вагон.

Они не могут остановиться, когда им отказали, и сливают энергию на то, чтобы унижаться и публично позориться.

Иногда они продолжают битвы и не прекращают дискуссии, пока против них не применят какие-то санкции.

Если они осознают унижение и публичный позор, их может настигнуть чувство опустошенности, выдоенности, истощенности.

Они истощили себя сами. Еще и опозорили. Опорочили репутацию, разрушили фигуру и восстановить ее будет сложно.

Если не осознавать унижение, унижаясь, а это возможно только в короне, может показаться, что никакого облома нет, есть новый поворот, но желаемое вот-вот реализуется, надо всего лишь вложить побольше.

Так корона запускает новый цикл.

При любом «выговаривании» тоже происходит нечто подобное. Вы точно так же сливаетесь вслед уходящему поезду.

Вот вы приходите к подружке, с глазами полными слез, она открывает бутылку вина и… Что?

Чем вы занимаетесь, выговариваясь?

Скорее всего вы с ее помощью кормите свою корону и если корона подрастет, вам покажется, что ничего не закончилось, все еще будет, у вас появится несколько планов по захвату того, кто пытался от вас ускользнуть.

И второй вариант — вы хотите выплеснуть любовь, избавиться от своей потребности, которую вам обломали, и занимаетесь тем, что описываете, как вас абьюзили и унижали, как вы нелепо себя вели, как все было жалко и мерзко. Вы фрустрируете себя.

В этом случае вы получите опустошенность. Вы действительно выплеснули энергию и вся она пошла на то, чтобы рисовать себе свой отвратительный образ, убеждать себя в своей никчемности.

Удивительно, но люди попеременно занимаются то тем, то этим, выговариваясь, хотя это два противоположных вектора. То самоуничижаются, пытаясь себя фрустрировать, то кормят корону, пытаясь себя ободрить и мотивировать, раскачивают себя изо всех сил, и вскоре вообще уже теряют связь с реальностью, не понимают, где право, а где лево, где пол, а где потолок, словно раскрутили себя в центрифуге.

Описывая в дневничке, даже в личном, человек занимается тем же самым, приукрашивает себя или уничижает, иногда то и другое, ищет надежду или убеждает себя в безнадеге. Он не может отлипнуть и слезть с мертвой лошади. Он сидит перед закрытой дверью и сливает себя под плинтус, вместо того, чтобы встать и пойти домой.

Пойти домой от закрытой двери — это значит заняться своими делами, делать то, что возможно и полезно. Делать что-то другое, нормальное.

Если вас послали в любви, вам отказали в работе или обломали любым способом, то есть вы видите закрытую дверь (или закрывающуся), вам надо пойти и заняться чем-то другим, направить свою энергию на что-то другое, и если вас сильно колбасит, значит вы успели сказать гоп, не перепрыгнув, значит вы присвоили то, что еще не стало вашим, просто учтите это на будущее, а пока переживите этот расколбас мужественно. Не идите на поводу у потребности выговориться и прожить в словах все то, что вам недоступно. Не идите на поводу своей инерции и своего безволия. Сделайте волевой поступок и примите отказ как отказ. Не вползайте в щели с помощью слов.

Как правило тряска очень быстро заканчивается, если вы начинаете заниматься каким-то делом.

Не надо выговариваться никому.

Ничего не надо выплескивать, никакой вредной энергии не бывает. Вся энергия полезна для вас.

Если вам отказали, не имеет никакого значения, что вы думаете об этом, вам нужно молча принять факт отказа и повернуть в другую сторону.

Не зависать там, где от вас ничего больше не зависит.

Уважать себя — это ценить свое внимание, свои силы, свое время и использовать это с пользой для себя и других, а не выплескивать.

Научившись принимать облом и направлять внимание в другую сторону, освоив этот непростой простой трюк, вы станете настоящими хозяевами своего поля.

Это самый ценный навык, который только можно приобрести — научиться возвращаться в границы, поймав себя за их пределами, научиться управлять своим вниманием.

А если вы бегаете и ищете, кому бы выговориться и верите в необходимость все проговорить или описать свою боль в дневничке, вы будете всегда сливаться, вы безвольны, вы совсем не владеете собой.

И если вы выплескиваете свою энергию как помои и не останавливаетесь даже, когда сливаете себя, значит у вас не будет ни энергии, ни себя.

Друзья, понятно в какой момент выплескивается уже не просто энергия, а начинает разрушаться собственная фигура?

Чувствуете потребность выговориться в случае облома в любви, дружбе, семье, на работе?

Можете отрефлексировать мотивы?

А если преодолели уже эту потребность, опишите, как.

Источник: Эволюция

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Последнее: В ленте прочитала обсуждение. Это и правда проблема, вот эта массовая уверенность, что любую проблему можно и нужно «проговорить». Нужно найти свободные уши, сесть на эти уши и как следует выговориться. Выплеснуть все из себя. Даже полезный в таком случае совет — заняться физкультурой или уборкой, чаще всего основан на представлении, что нужно выплеснуть куда-то […]