Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток» на церемонии запуска, которая состоялась в Стамбуле.
РБК отмечает, что Путин назвал запуск газопровода важным для всей Европы и «беспрецедентным по своим масштабам». Он заявил, что газопровод, проложенный во «враждебной среде», имеет высокую экологическую безопасность.
«Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», — добавил Путин.
На церемонии также присутствовали президенты Болгарии Румен Радев и Сербии Александр Вучич.
В конце декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете, который предполагает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
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Напомним, «Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до побережья Турции, где начинается наземная часть газопровода. В проекте предусмотрены две так называемые нитки: одна необходима для снабжения Турции, а другая — стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Источник: Новая газета
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