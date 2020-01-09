Мнение: Война с Ираном откладывается

С существенной задержкой, Трамп разъяснил позицию США по ситуации с Ираном.

Из существенного.

1. Главный итог заявления, немедленных ударов по Ирану не планируется. США наоборот, "готовы принять мир с Ираном" и строить "счастливое будущее".

2. Жертв у американцев по заявлению Трампа нет, ограниченно пострадала инфраструктура.

3. На Иран планируют наложить новые санкции. Еще более мощные чем прежние. И санкции не снимут, пока Иран не изменит поведение.

4. США не позволят Ирану обрести ядерное оружие, поэтому призывают Германию, Францию, Британию, Китай и Россию вместе над этим работать.

5. В усилении Ирана виноват Обама, а Ирак очень неблагодарная страна.

В целом, большая часть речи Трампа была посвящена оправданиям почему не надо бомбить Иран после того как он бомбил американские военные объекты.

Просто зафиксируем простой факт, впервые за очень долгое время суверенное государство нанесло военный удар по армии США, а США предлагают "мир с Ираном" и отказываются от военных действий. С одной стороны будут говорить, что это тот самый договорняк, который еще 2 дня назад анонсировали катарские источники. С другой стороны, даже если это договорняк, то если верить катарцам, США сами предлагали Ирану "немного побомбить их военные объекты", чтобы избежать угрозы большой войны. Прямо скажем, достаточно жалкая позиция для единственной сверхдержавы, которая еще буквально на днях обещала стереть в порошок даже иранские культурные объекты. Но это если смотреть на достаточно густую тень прежнего американского величия. Нынешнее положение гегемона на Ближнем Востоке уже не столь прочное и времена, когда подобная распальцовка в стиле Буша-младшего производила неизгладимое впечатление на впечатлительные государства, уходит в прошлое. История с убийством Сулеймани и последующие события это достаточно наглядно показывают. Что конечно не отменяет возможности того, что поджигатели войны с Ираном таки добьются своего и изыщут повод для полноценной войны.

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Источник: Colonel Cassad

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