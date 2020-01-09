Настасья Самбурская пожаловалась на российских туристов на отдыхе за границей

09.01.2020, 4:04, Разное

Популярная актриса Настасья Самбурская была возмущена поведением российских туристов на курорте Бали. Соответствующую публикацию знаменитость опубликовала в социальной сети Instagram.
В подписи к своему посту актриса призвала соотечественников вести себя нормально, находясь на отдыхе. По её словам, после недели спокойного и тихого отдыха недавно она стала свидетелем, как туристы из РФ включили музыку на полную громкость.

Именно этот факт и возмутил Самбурскую, так как, по её мнению, большинство людей приезжают на Бали именно с целью отдыха, а не «тусовок». За считанные часы публикация набрала более 170 000 отметок «Мне нравится» и тысячи одобрительных комментариев от интернет-пользователей.



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