Мнение: Трамп отложил войну с Ираном…

09.01.2020, 3:50, Разное

Мир с тревогой ждал выступления Трампа. Трамп выступил – мир выдохнул. Большой войны – типа вторжения в хусейновский Ирак или в  Ливию времен правления Каддафи — не будет. Во всяком случае, в обозримом будущем.

Трамп пообещал Ирану «мощные санкции».

Трамп призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от ядерной сделки с Ираном…

И все! Жидковато как-то. Ожидались-то куда более серьезные меры. И прежде всего военные.

Похоже, что отговорили Трампа от «маленькой победоносной войны» на Ближнем Востоке.

Источник: Ирек Муртазин



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