Принц Гарри и Меган Маркл отказались от обязанностей членов королевской семьи

Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединенного Королевства.
«Мы намерены отойти от обязанностей «старших» членов королевской семьи и работать на тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», – отмечается в заявлении пары в Instagram.
Герцог и герцогиня Сассекские сообщили, что отныне намерены поровну проводить время в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл, которые вместе с восьмимесячным сыном провели все рождественские и новогодние каникулы в Канаде, сообщили, что намерены в будущем жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке.
«Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью к королевской традиции, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе …», – сообщили герцог и герцогиня Сассекские.
Напомним, в октябре внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри признался, что хотел бы вместе с семьей – супругой Меган и пятимесячным сыном Арчи – переехать в Африку, где они чувствуют себя более естественно.
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Последнее: Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединенного Королевства. «Мы намерены отойти от обязанностей «старших» членов королевской семьи и работать на тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву», […]
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