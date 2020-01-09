МИД Украины пригласил посла Польши из-за осуждения чествования памяти Бандеры, Мельника, Ивана и Юрия Лип

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши Бартоша Цихоцкого в связи с осуждением мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МИД.
«Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 января внимание польского посла было привлечено к контрпродуктивности публичной дискуссии по внутренним вопросам украинской политики. Также было отмечено, что в ходе контактов на высшем уровне руководства Украины и Польши договорились о развитии диалога по историческим вопросам на экспертном уровне, что потребует дополнительных усилий, в том числе – дипломатических, в направлении конструктивного сотрудничества специалистов в области исторической памяти», – говорится в сообщении.
Иван Липа – украинский писатель, медик и государственный деятель, был министром здравоохранения УНР и министром культов и вероисповеданий Директории УНР. Его сын Юрий – писатель и общественный деятель, идеолог украинского национализма.
Мельник – полковник армии Украинской Народной Республики, возглавлял консервативную фракцию ОУН (мельниковскую). Бандера – украинский политический деятель, идеолог украинского национализма, был руководителем фракции ОУН(б). Проведение маршей националистов в день его рождения 1 января – традиция во многих городах Украины. В Киеве 1 января прошло факельное шествие в его честь.
2 января Цихоцкий и посол Израиля Джоэль Лион заявили, что Бандера, Мельник, а также Иван и Юрий Липы являются историческими фигурами, «которые нужно раз и навсегда осудить». Они выразили недовольство тем, что в декабре 2019 года Львовский горсовет выделил средства на почтение памяти Бандеры, Мельника, а также Ивана и Юрия Лип, а Киевская госгорадминистрация 1 января вывесила баннер с изображением Бандеры.
3 января спикер МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чтят память своих героев.
Посольство Польши в Киеве раскритиковало заявление Зеленко.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Польши Бартоша Цихоцкого в связи с осуждением мероприятий, посвященных чествованию памяти лидеров ОУН Степана Бандеры и Андрея Мельника, а также писателя Ивана Липы и его сына Юрия. Об этом 8 января сообщила пресс-служба МИД. «Во время беседы и в контексте обсуждения факта совместного заявления послов Республики Польша и Государства Израиль от 2 […]
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