Канада обеспечит полноценное расследование авиакатастрофы в Иране – Трюдо

Канада вместе с международными партнерами будет работать над целостным расследованием причин крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране. Об этом 8 января в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает «Укринформ».

«Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев», – сказал Трюдо.

Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом его правительства.

«Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами», – добавил Трюдо.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины и 64 гражданина Канады. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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