Полуголая Екатерина Климова показала любопытную дочь

Артистка опубликовала веселый ролик в своем инстаграм-аккаунте. Его главной героиней стала младшая дочь знаменитости Белла. «Любопытный человек», – написала светская львица.

На записи запечатлено, как крошка, облаченная в украшенное вышивкой платье, разглядывает солнцезащитные очки. Она интересуется у мамы, куда та дела свой аксессуар. На что Климова ответила, что оставила его дома.

После этого девочка начинает изящно поправлять шляпку, смотрясь на свое отражение в линзах очков. Вдоволь напозировавшись, она отдает их родительнице со словами: «И так пойдет».

Тогда Екатерина отдает свой смартфон в руки дочери, и та начинает снимать маму. На записи видно подтянуто и загорелое тело телезвезды, которая лежит в одном лишь мини-бикини белого цвета.

Поклонники обратили внимание на сильное сходство между Климовой и ее наследницей. «Зая какая», «Ангелочек!», «Малышка – просто чудо! Такая потешная!», «Прелесть-девочка», «Очаровательная маленькая леди», «Красотулька маленькая», – восхищались фолловеры.

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Последнее: Артистка опубликовала веселый ролик в своем инстаграм-аккаунте. Его главной героиней стала младшая дочь знаменитости Белла. «Любопытный человек», – написала светская львица. На записи запечатлено, как крошка, облаченная в украшенное вышивкой платье, разглядывает солнцезащитные очки. Она интересуется у мамы, куда та дела свой аксессуар. На что Климова ответила, что оставила его дома. После этого девочка начинает […]