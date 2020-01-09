Гончарук: Начинаем внеплановую проверку МАУ

8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook о начале внеплановой проверки авиакомпании «Международные авиалинии Украины».

«Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов «Международные авиалинии Украины». Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», – написал он.

Страшна звістка з Ірану сьогодні сколихнула Україну та весь світ. Унаслідок катастрофи літака Boeing-737 авіакомпанії… Posted by Олексій Гончарук — Прем'єр-міністр України on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Киев направил в Иран украинский самолет со специалистами для расследования авиакатастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 8 января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook о начале внеплановой проверки авиакомпании «Международные авиалинии Украины». «Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов «Международные авиалинии Украины». Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», – написал он. Страшна звістка […]