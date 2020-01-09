Наука: Эксперименты на крысах показали эффективность кофеина для похудения

Эксперименты с участием крыс показали, что употребление кофе и чая мате может помочь сбросить лишний вес. Впрочем, в случае с людьми все может быть не столь однозначно, кроме того, ученым требуется больше информации.

Ряд экспертов справедливо называют ожирение и избыточный вес бичом XXI века. Согласно оценкам, в России и многих европейских странах ожирением страдают примерно 20% населения. В США этот показатель достигает 36%. Очевидно, это не предел — и негативные тенденции продолжат свое «победное» шествие по планете. При этом нет никаких сомнений, что ожирение оказывает негативное влияние на многие происходящие в организме процессы и может стать причиной ряда серьезных заболеваний.

Среди причин распространения ожирения и избыточного веса называют, кроме прочего, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. При этом в последние годы ученые все больше делают акцент именно на втором пункте: ситуацию усугубляет популярность сладких напитков.

Скорее всего, чудодейственное средство так и не будет найдено, однако на пользу отдельных веществ ученые давно обращают внимание.

Сейчас исследователи из Иллинойсского университета в течение месяца давали крысам вредную еду: рацион грызунов состоял из углеводов на 40-45%, а на 15% — из белка. Остальную часть составляли жиры. Часть грызунов получала чай мате, синтетический кофеин и кофеин, выделенный из кофе. Если перевести это на человеческие нормы, то получилось бы примерно четыре чашки кофе в день.

Анализ показал, что вне зависимости от источника кофеин приводил к снижению накопления жиров в жировых клетках на 20-41%, если сравнивать с контрольной группой. Таким образом, «кофеиновые» крысы набрали в среднем на 16% меньше веса и на 22% меньше жира.

Говоря о причинах этого, ученые называют воздействие кофеина на некоторые гены, в частности — на ген Fasn, который отвечает за образование синтаз жирных кислот. Последние представляют собой мультифункциональные ферменты — или макромолекулярные комплексы, которые синтезируют жирные кислоты.

Синтаза жирных кислот

Результаты нового исследования представлены в Journal of Functional Foods.

Стоит сказать, что о пользе чая и кофе для похудения ученые говорят не впервые. Так, в рамках одного из последних исследований специалисты установили, что кофе помогает организму вырабатывать бурый жир, основной функцией которого является производство тепла путем сжигания калорий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Эксперименты с участием крыс показали, что употребление кофе и чая мате может помочь сбросить лишний вес. Впрочем, в случае с людьми все может быть не столь однозначно, кроме того, ученым требуется больше информации. Ряд экспертов справедливо называют ожирение и избыточный вес бичом XXI века. Согласно оценкам, в России и многих европейских странах ожирением страдают примерно […]