Наука: Польза котов для здоровья. Что говорит наука?

Долгое время бытовало мнение о владелицах котов как «сумасшедших кошатницах». Помимо средневековой истерии, связанной с ведьмами и их черными кошками, страхи возникали из-за боязни токсоплазмоза – инфекции, вызванной паразитом Toxoplasma gondii, которого можно обнаружить в кошачьих фекалиях.

Токсоплазмоз действительно потенциально может вызывать симптомы со стороны психики. Однако недавнее исследование, опубликованное в журнале Psychological Medicine, не нашло связи между владением котом и последующим психозом.

«Центры по контролю заболеваний оценивают, что более 60 миллионов человек в Соединенных Штатах могут заражаться токсоплазмозом всеми возможными способами, включая кошек. Но очень немногие люди демонстрируют симптомы, потому что иммунная система здорового человека обычно подавляет болезнь», — говорит доктор Дэвид Хэуорт (David Haworth), специалист в области ветеринарной медицины, президент благотворительной организации Pet Smart.

В действительности же кошки не только не провоцируют сумасшествие, но и полезны для здоровья.

Любители кошек более открытые и чувствительнее, по сравнению с «собачниками», согласно исследованию 2014 года. При этом «кошатники» чаще интроверты и имеют выше уровень интеллекта.

Помогают снять стресс. Во время игры с кошкой (или собакой) вырабатывается гормон окситоцин, который помогает расслаблению и противодействует гормонам хронического стресса (кортизолу).

Полезны для сердца. В исследовании, опубликованном в Journal of Vascular and Interventional Neurology, была выявлена связь между наличием кота и уменьшением риска смерти от сердечного приступа или инсульта.

Даже просто мурлыканье собственного кота успокаивает нервы и снижает кровяное давление.

Спасают от одиночества, ведь лучшее, что может дать вам кот – это общение. «В наши дни связи между людьми становятся слабее. И исследования показывают, что одиночество провоцирует все виды заболеваний», — говорит Гринберг. Например, клинико-патологическое исследование пожилых людей в Чикаго показало повышенный риск болезни Альцгеймера от одиночества.

Согласно опросу Ветеринарной медицинской ассоциации (Veterinary Medical Association) 2013 года, одинокие люди все чаще заводят домашних животных. «Домашние животные… оказывают положительное влияние на нашу жизнь, предлагая своим владельцам уникальные эмоциональные, психологические и физические преимущества», — сказал в своем заявлении доктор Дуглас Аспрос (DouglasAspros), бывший президент Ассоциации.

Могут предотвратить аллергию на шерсть, свидетельствуют данные исследования, опубликованные в журнале Clinical & Experimental Allergy: подростки, сталкивавшиеся с котами в течение первого года жизни, имели меньше шансов на ее развитие.

«Теория состоит в том, что, давая иммунной системе нечто естественное для работы, она развивается здоровым, нормальным образом и не всегда слишком остро реагирует на неопасные стимулы», — объясняет Хэуорт.

Однако настоящие кошатницы не нуждаются в научных доказательствах – они и так всё знают. Обзор рынка котов 2015 года показал, что 40% женщин (по сравнению с 25% мужчин) полностью уверены в пользе, приносимой котом их физическому здоровью. Еще больше – 52% женщин (против 28% мужчин) — психическому здоровью.

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