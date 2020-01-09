Мнение: Народ против собянинской мишуры

И еще немного о социальной политике и бюджетных приоритетах.

«Давайте детей лечить из бюджета, а на иллюминацию собирать СМС-ками», — в самом центре Москвы, на Никольской улице, сегодня прошли одиночные пикеты против безумных новогодних трат столичного мэра 📸 Собянина 6 млрд за 3 года на огоньки (https://t.me/SerpomPo/4918), возмущаются недовольные москвичи (https://www.facebook.com/activist.msk/posts/2615602082003394?__tn__=-R).

Но в Рождество протестуют, вероятно, те самые горожане, что в разгар летних каникул требовали пустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Связь прямая. Единственная возможность для граждан контролировать расходы бюджета, хоть городского, хоть поселкового, хоть федерального – это избирать во власть тех, кто будет думать не о том, как набить свои карманы и карманы своих друзей, а о людях.

Пока во власти снизу доверху одна сплошная «Единая Россия», будет, как сейчас. Нищие граждане будут перечислять на лечение детей последние копейки, а власти и близкие к ним люди будут воровать. Кто на чем может: одни на господрядах на строительство мостов и дорог, другие – на иллюминации и уборке снега.

Вечный депутат Жириновский будет устраивать шоу, раздавая « холопам» деньги на Красной площади. Вечный президент Путин – свое шоу с обещанием провести водопровод в очередную глухую деревню или расселить аварийный дом в очередном, вполне себе крупном городе.

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Источник: СерпомПо

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