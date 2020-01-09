Злоумышленник, взорвавший гранату в общежитии в Одессе, задержан – полиция

Злоумышленник, подорвавший гранату в общежитии в Одессе, задержан. Об этом 8 января сообщила пресс-служба областной полиции.

Задержанный – 38-летний одессит, у которого есть судимость за умышленное убийство.

«Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» из-за бытовых недоразумений. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через интернет, он хотел напугать недругов», – сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 та п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

ВИДЕОВидео: Поліція Одещини / YouTube

Взрыв произошел утром 8 января, ранения получили три человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Злоумышленник, подорвавший гранату в общежитии в Одессе, задержан. Об этом 8 января сообщила пресс-служба областной полиции. Задержанный – 38-летний одессит, у которого есть судимость за умышленное убийство. «Свои действия он оправдывает обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» из-за бытовых недоразумений. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через интернет, он хотел […]