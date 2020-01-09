Мнение: Мюзикл «Кошки» в кино: мутанты, не умеющие петь

Посмотрела "Кошки", с субтитрами. Я не знаю, как это смотрится в русском языке глазами детей, может, то, что надо и ах. Я посмотрела ради коллекции впечатлений, и не жалею, впечатления действительно есть.

Мутанты, конечно, очень сильно напрягают. Но можно себя настроить, это, мол, как в "Аватаре". И вообще, через 5 тысяч лет, когда технологии генной модификации будут столь доступны, как сейчас контуринг бровей, спорим, куча людей решат выглядеть именно как кошечки. Будем считать, что это фантастический фильм про будущее и человекогибридов. Джуди Денч в гриме кота очень интересно разглядывать, Гендусь классный, Идрис Альба вот хорошо тоже котом получился. Удачный кастинг — комики в роли толстых котяр (Рэбел Уилсон и Джеймс Корден), реально удачный.

Да, получился макабрический фильм. Но напомню, что вообще-то все это изначально — экранизация книги стихов нобелевского лауреата поэта-модерниста Т.С. Эллиота 1930-х годов "Old Possum's Book of Practical Cats". Блин, оно априори не может быть простым, как пряник. Беда не в этом.

(Следующая часть рецензии, предупреждаю, написана человеком с 30-летним стажем любви к американским мюзиклам. Который телеспектакль "Кошки" 1998 года покадрово помнит. Я предупредила).

Так вот, вы понимаете, в чем, например, ужас: Рам-Там-Тайгер раньше был сексапильнейшим "Миком Джаггером" под рок-н-ролл! А теперь они его сделали негрилой с голдой и R&B!!! Нет, вы понимаете!! Они реально пригласили на роль Рам-Там-Тайгера крупную звезду хип-хопа! И переписали гениальную музыку Ллойда Уэббера, его партию, с рок-н-ролла на какой-то айронби!!!

В этой версии секси — только Идрис Альба. Но я уверена, что даже если ему дадут роль кротика, он все равно будет секси, так что это не считается.

Они испоганили Мистера Мистофелеса, который больше не секси-мальчонка, а слезливый неудачник.

Только кот-повествователь в этой новой экранизации хоть что-то выдает, но это лишь 10% от того, что было у его предшественника.

(Тут вы наверно скажете, что странно обсуждать сексапил чуваков с приклеенными ушами и хвостами. Но это были бродвейские чуваки с офигительнейше прокаченной харизмой и мускулатурой ног, так что можно-можно).

Трейлер этого свежего фильма

Вообще удивительно, насколько люди, загримированные в 1998 году с помощью клея и меха оказались больше похожи на котов, чем супер-пупер компьютерная технология, которая, казалось бы, и уши заставляла шевелиться, и хвосты. А это потому что там — были артисты, реально копировавшие пластику животных, каждый мускул.

В бродвейском мюзикле у каждой кошки был прописан характер. Камера на 1 секунду на ней останавливалась — а характер был. Тут вообще нету такого, массовка сливается.

А еще они тупо — очень плохо танцуют. Вот реально, не только массовка в фильме плохо танцевала, но и отдельные солирующие персонажи. Танцевать в фильме по-настоящему умеют только двое: белая кошечка, и рыжий железнодорожный кот, который из своего проходного номера сделал просто бенефис. Проверила обоих артистов — оба танцоры Лондонского королевского балета, странное дело.

А в экранизации 1998 года на высочайшем уровне танцевали все, даже те, кого показывали 1 секунду.

Про пение. Гризабеллу играла Дженнифер Хадсон, которая вообще хорошая. Но не тут. Она не пела "Memory", она ее, курва, эмоционально играла. Кричала, кашляла, харкала, гримасничала. А это ведь одна из самых красивых песен, написанных Ллойдом Уэббером вообще. За всю свою жизнь. Это как взять O mio babbino caro и не спеть ее сопрано, а прохрипеть, в режиме реального времени (строго по тексту) изображая, что ты вот сейчас конкретно умираешь, умираешь, задыхаешься, ой умер.

Не буду больше про пение в фильме.

Итог: посмотрела с интересом и даже офигением из-за визуальных эффектов, это было действительно круто. Было приятно услышать замечательную музыку. Было приятно вспомнить, что вот есть еще телефильм 1998 года, который мы с мамой и сестрой смотрели еще на видеокассете, взяв ее с видеопрокате, и что вот сейчас я пойду его скачаю и пересмотрю, чтобы отбить послевкусие.

Rum Tum Tugger в 1998 году

UPD:

вот человек, который танцевал железнодорожного кота.

Его зовут Steven McRae, тут он танцует Безумного Шляпника

А вот его чардаш

Источник: Шакко

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