Мнение: Письмо: «Ему нужен экшен»

Про казанов два письма хотите?

У нас еще остались три задания из последнего теста, про Казанову.

И сегодня мы разбирали письмо, где совсем не казанова, а КСЖ с жаждой контроля и добуквенной реализации своего плана.

Казанов как раз отличает то, что они не хотят контролировать женщин и не выносят штурманства женского.

Совсем другая структура. Тоже очень шаткая и непригодная для нормальных семейных отношений, но принципиально другая.

Казановы практически никогда не проявляют агрессии (женщины по отношению к ним — часто) и не хотят, чтобы воплощались их сценарии, хотят, чтобы все развивалось спонтанно.

Это очень важное отличие между КСЖ и казановами, непонимание этого отличия стоит женщинам очень дорого.

Если вы жена КСЖ, никогда не соглашайтесь ни на какую свою полигамию, это опасно для вашей жизни.

Лучше пусть сам изменяет, чем вовлекает вас. Первое для вас не опасно, а второе — да. И им вы не можете рулить, а собой — да.

С казановой дело обстоит иначе, хотя в полигамии в принципе нет ничего хорошего. С казановой для вас опасней всего, если вы сами присвоите его и будете страдать, он вас присвоит вряд ли. А вот остыть и заскучать казанова с вами может быстро и если найдет девушку с ОЗ получше, без сожаления бросит вас. Разве что у вас дружба, совместная работа и есть общие дети. Тогда может быть и нет.

pripevka_23

Добрый вечер, Эволюция!

Очень надеюсь на разбор.

Прочитала Ваш пост про мужчин с высокой ОЗ. Мой случай.

Мне 39. Была замужем 6 лет, детей нет. Я из провинции, в Москву переехала на повышение по работе. Карьеру строить получалось. Потом по своей собственной глупости окунулась в клубную жизнь со всеми вытекающими и все разрушила. Сейчас есть доход,но он несравнимо меньше того, что было. Но планирую переезд в другую страну,есть договорённости об открытии там небольшого бизнеса. В целом, финансово независима.

(Часики взорвались уже, а она вместо того, чтобы родить ребенка, окунулась в клубную жизнь. Эх, девушки. Все-то вам кажется, что вы можете идти против физических законов)

Познакомилась с И. Он чуть старше. Как он на меня внимание обратил я даже не знаю. Он очень известный,его все на улицах узнают,харизматичный,умный,очень талантливый, красивый.

Познакомились на свинг вечеринке. И он и я в этой теме давно. О таком мужчине я даже мечтать не могла.

(Как он внимание обратил? Не так много женщин, приходящих на свинг-вечеринки без мужчины)

Думала, просто раз отдохнём и он меня забудет. Но стали чаще видеться,сейчас я почти живу у него,знакома со всей семьей, подружилась очень с его ребёнком. Он в разводе давно. Как он мне сказал, я «незаметно вползла в его жизнь». Сняв корону, осознаю, что это означает, что я влезла, без спроса, практически навязалась.

Съездили отдыхать,почти все время проводим вместе. Он признался мне в любви. Скорее всего под моими щипцами.

Сейчас у него с работой не очень. Тех доходов финансовых уже нет. Он сильно переживает из-за этого. Но моя ОЗ несравнимо ниже.

(Вот все истории про большую разницу ОЗ такие. Он богач, но только давно разорился и пьет как черт. Или он богач, но когда познакомились был почти на мели или только начинал свой бизнес. Вот и вся большая разница ОЗ. Ну или истории про секс, а не про что-то серьезное)

Для меня самая большая сложность отрефлексировать свою значимость для него. Я Рапунцель,с полным набором багов, начиная от Штурмана, Училки, Сокровища, заканчивая доильным аппаратом.

(Сокровище — это не баг. Доильный аппарат тоже. Не надо гордо перечислять свой пыточный арсенал, просто закройте свой чемоданчик. Это легко)

У нас была крупная ссора с ним. После неё я попала с острой аллергией по скорой в больницу, вышла и уехала в командировку. Про больницу не сказала, просто пропала на 4 дня. Не отвечала на смс, трубку не брала. Не могу объяснить себе почему. Точнее могу. Хотела чтобы побегал, видимо. Вспомнились тупые пикаперские приемы с каких-то форумов. Он писал, звонил. Поняла всю глупость этого, потому что он устроил мне допрос потом, а я не смогла вразумительно ответить почему пропала.

У него в то время случился запой, был практически срыв нервный. Не из-за меня, конечно. Проблемы по работе.

Мы помирились и он мне по пьяне сделал предложение. Я не обратила внимания, потому что поняла, что это результат моих щипцов скорее всего. До этого мы обсуждали переезд в другую страну. Он предложил поехать с ним и я согласилась.

Потом уже, предложение выйти замуж повторялось несколько раз ещё. Без всяких церемоний и колец. То есть все просто слова. Может был порыв, но он явно пропал. Если бы реально хотел, мы бы заявление уже подали. Я осознаю, что улетела в глубокий минус. И несусь глубоко в яму.

(Как же любят рапаны описывать свои полеты. Им кажется, что повлиять на это нельзя. Хотя на самом деле, она понимает, что это у нее от жадности. Снизить жадность — и никакого полета не будет)

Сейчас все более-менее ровно казалось бы, но моя корона мне сильно мешает. Потому что качается туда-сюда и мне кажется, что он от меня устал, что уже нет тех взглядов на меня, как были, что все по инерции. А я со своей короной и кучей багов совершенно не умею быть спонтанной и повышать свою значимость для человека. Только тупым «пропасть» и дать поскучать. И понимаю, как это глупо. Поехали за город с его семьей, он мало общался, все время в телефоне. Мы почти не разговаривали. Грустный, даже раздражённый.

(Почему надо пропадать? Если можно просто заняться работой? Не поскучать здесь надо давать, а отдохнуть от себя. Нельзя пытаться заполнить собой весь эфир. А еще лучше не отдыхать давать, а просто заниматься делом, тогда и потребности в отдыхе от вас не будет)

Его женщины обожают, он всегда в центре внимания.

У меня есть другие мужчины -любовники, ему это нравится и он это поддерживает. Иногда немного ревнует, но игра ему нравится. Возможно так он даёт мне понять мою низкую значимость для себя. Меня игра с другими мужчинами привлекает. Я вижу его горящие глаза именно в таких ситуациях, связанных с сексом. Мы общаемся с такими же людьми, близкими по духу. Он тоже общается с другими женщинами,но без меня никуда не ездит. Ну или я об этом не знаю. После наших совместных таких тусовок он нежный, признаётся в любви, обнимает.

(Близкими по духу она называет людей, которые тоже любят свальный грех. Народ, ну при чем тут дух? Какой дух? Это ваши слабости и чревоугодие. Вместо работы, творчества, воспитания детей, вы занимаетесь тем, что чешете свой блуд разнообразными способами. И так, и сяк. Это все равно как если бы вы собирались и обжирались, растягивая свои желудки как можно больше, на совместных застольях. Иногда блевали бы и снова обжирались. Но считали друг друга близкими по духу из-за любви к жратве)

Все усугубляется тем, что с нами живет третьей постоянно призрак его бывшей жены. Она ушла от него и это было трагедией. Он много говорит о тех временах. Думаю, что любит ее до сих пор и скучает. Совместных детей у них нет.

Я совершенно запуталась. Я очень его люблю, поэтому под короной совершенно не могу адекватно оценить ситуацию. Присвоила, видимо. Мне очень хорошо с ним, но очень боюсь быть в тягость и навязчивой. И очень хочу избавиться от этого штурманского «бежать, роняя тапки», потому что все по кругу возвращается. Не понимаю, кто я. Вижу свой минус большой и справиться с этим не могу.

(Фокус рапанов всегда на своем минусе, не хотят поместить фокус на плюс другого. Думают про свой минус и хотят его снизить. Но не увидев чужой плюс, свой минус не снизишь)

Он эмоциональный, ему нужен экшен, видимо. Или просто сильно плюсует. Моя мина становится все кислее. Я стараюсь отслеживать свои шаги, не лезть, не доставать. Иногда рефлексирую и пресекаю штурманство. Но из-за этого в постоянном напряге, как будто все делаю не так.

Часто мне говорит, что в моем лексиконе отсутствует слово «мы», иногда говорит о том, что я его все равно брошу. Наверное, это от того, что он не сильно заинтересован и просто сейчас не готов взять ответственность за разрыв, но планы со мной не строит.

(Его слова про «мы» лежат в шкатулке на видном месте, рядом с пьяными признаниями в любви)



В общем, я прокручиваю все это в голове постоянно, сомневаюсь все время, в себе, в нем. Накручиваю себя, но это же ситуацию никак не меняет.

Мне бы очень хотелось сохранить эти отношения, я хочу измениться и научиться держать свой локус у себя, а фокус на нем, убрать эти свои хочу.

Мне кажется, я примерно на уровне удобной тумбочки для него. А как поднять свою значимость для него я не знаю.

(Автор, ресурсы надо качать. А не сексом с разными мужчинами заниматься. Неужели вы думаете, что можно поднять свою значимость пьянством и развратом?)

Недавно он сказал мне, что уверен, что я тайно встречаюсь с другими мужчинами за его спиной. Я сказала, что нет. Он попросил показать переписку. Я ответила, что я могу показать, но это унижает меня, что он мне не доверяет.

(Это у нее тоже в шкатулочке лежит, хотя он просто так спросил. А может ищет повод от нее отвязаться)

В голове каша и я чувствую, как качусь куда-то в яму, радость с лица пропадает. Что делать я не знаю.

Благодарю Вас заранее за Вашу помощь и за Ваш вклад в жизни людей.

Источник: Эволюция

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