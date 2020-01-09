Елена Яковлева о влюблённости в женатого Олега Ефремова: «Об отношениях и не мечтала»

Известная отечественная актриса театра и кино Елена Яковлева в одном из недавних интервью вспомнила о влюблённости в женатого Олега Ефремова. Артистка призналась, что о серьёзных отношениях с коллегой даже не мечтала, но восхищалась его харизмой и талантом.

В начале карьеры Елена Яковлева имела возможность работать и набираться опыта у уже тогда известных и признанных актёров «Современника». Артистка вспоминает о сотрудничестве с умершим недавно худруком театра Галиной Волчек, Валентином Гафтом, Игорем Квашой и другими по-настоящему великими и талантливыми личностями. Также была знакома Яковлева с женой Олега Ефремова Лилией Толмачевой, в чьего мужа некоторое время была тайно влюблена.



По словам Елены Яковлевой, Ефремов был очень харизматичным человеком, не обделённым женским вниманием, поэтому и её, в числе многих других, коллега «зацепил». При этом актриса заметила, что никогда не мечтала увести Олега Николаевича из семьи, в первую очередь воспринимая его не как мужчину, а как талантливого человека с «уникальной притягательностью».

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Последнее: Известная отечественная актриса театра и кино Елена Яковлева в одном из недавних интервью вспомнила о влюблённости в женатого Олега Ефремова. Артистка призналась, что о серьёзных отношениях с коллегой даже не мечтала, но восхищалась его харизмой и талантом. В начале карьеры Елена Яковлева имела возможность работать и набираться опыта у уже тогда известных и признанных актёров […]