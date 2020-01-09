МАУ предложит другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в Тегеран

09.01.2020, 2:54, Новости дня

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» предложит пассажирам другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в иранский Тегеран. Об этом 8 января проинформировала пресс-служба компании в Facebook.

«Авиакомпания МАУ информирует об отмене всех своих регулярных рейсов между Киевом и Тегераном, начиная с 8 января 2020 года на неопределенный срок. Отмена обусловлена запретом Государственной авиационной службы Украины полетов в воздушном пространстве Ирана для всех воздушных судов украинской регистрации», – рассказали в пресс-службе.

В компании добавили, что по вопросу возврата денег пассажирам нужно обратиться в пункт приобретения билетов. 

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Posted by Fly UIA on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны. 

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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