Коболев заявил, что «Нафтогаз» не будет тратить полученные от «Газпрома» $2,9 млрд без согласования с правительством

09.01.2020, 2:54, Новости дня

НАК «Нафтогаз України» не будет тратить деньги, полученные от российского «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, не посоветовавшись с украинским правительством. Об этом глава «Нафтогазу» Андрей Коболев сказал в интервью журналистке Татьяне Даниленко, которое опубликовали на канале компании в YouTube 8 января.

«Деньги, которые сейчас есть у «Нафтогазу»… Мы ожидаем разговора с акционером, то есть, с правительством – как акционер видит дивиденды, налоговую политику. Мы пока ничего из них не потратили, они ждут решения этого вопроса», – сказал Коболев.

Глава «Нафтогазу» считает, что эти деньги следует потратить не на «проедание», а на вещи, которые в будущем будут приносить дополнительную экономическую ценность.

«Такими вещам я щитаю энергоэффективность, добычу [газа], инфраструктурные проекты. Я бы предлагал их тратить деньги на эти вещи», – добавил он. 

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск «Нафтогазу» к «Газпрому» о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, «Газпром» должен был выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. «Газпром» обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с «Нафтогазом».

27 ноября 2019 года суд отклонил апелляцию «Газпрома» на одно из решений Стокгольмского арбитража и постановил компенсировать «Нафтогазу» расходы на судебный процесс.

В июле 2018 года «Нафтогаз» начал новый процесс против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

21 декабря 2019 года в «Газпроме» сообщили, что выплатят «Нафтогазу» до Нового года более $2,9 млрд при условии отказа украинской стороны от новых претензий и отзыва арбитражных и судебных исков, по которым нет окончательных решений. Украина согласилась на это.

27 декабря «Газпром» выплатил «Нафтогазу» $2,9 млрд.

Новый договор на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан 30 декабря.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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