Иран объявил о завершении мести за убийство генерала Сулеймани

Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США, сообщил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны – мы также не будем предпринимать таких действий», – приводит слова иранского дипломата ТАСС.
Он подчеркнул, что Иран действовал исключительно в соответствии со статьей 51 Устава ООН, реализуя свое право на самооборону. «Если США все же решат предпринять военные действия, [то] у Ирана не будет другого пути, кроме ответа», – добавил Тахт-Раванчи.
Кроме того, постпред Ирана направил генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН третье письмо с момента обострения кризиса на Ближнем Востоке, в котором проинформировал их об атаке по базам США и указал, что «не ищет эскалации конфликта».
«Операция была точной и направленной на военные объекты, никакого сопутствующего ущерба гражданским лицам или строениям причинено не было», – указывается в документе.
Предыдущие письма Тахт-Раванчи направлял генсеку и Совбезу 3 января, сразу после убийства генерала Касема Сулеймани, и 7 января перед нанесением ответного удара по американским объектам в Ираке.
Напомним, в среду ночью Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Комментируя ситуацию, президент США Трамп заявил, что «американцы должны быть очень благодарны и счастливы: никто из американцев не пострадал» и «все хорошо!».
В ООН заявление Трампа по Ирану расценили как шаг к деэскалации. В Госдуме слова Трампа назвали первым случаем в американской истории, когда США «проглотили» массированный удар по американской военной базе.
Также стало известно, Соединенные Штаты и Иран при посредничестве Швейцарии обменялись сообщениями о деэскалации возникшего между ними конфликта.
Газета ВЗГЛЯД писала о влиянии иранских ударов на отношения с США.
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