Мнение: О том, как простому русскому человеку выбраться из бедности

Один мой приятель, большой либерал, изучает сейчас жизнь простого русского человека, таксуя по ночам в столице. Уж сколько жалоб сограждан на тяготы жизни наслушался он – не перечесть. И это – #Москва. В регионах вообще #жизнинет для большинства: цены – почти московские, зарплаты – нищенские, перспективы – нулевые.

И это не сёла в забытых Богом уголках, вполне крупные города. Волгоград, например. Миллионник же! Но там – такое…

В Волгограде, одном из самых нищих городов-миллионников, собрали претензии горожан к жизни, и все они концентрируются вокруг одного – «денег нет!»:

– Работодатели как будто работников ищут и найти не могут, а люди типа лентяи и бездельники. А какую зарплату предлагают эти работодатели? 10-12 тысяч? У меня, например, коммуналка под 10 тысяч в месяц вылезает. Про остальное молчу. Людей называют лентяями за то, что они не понимают смысла работы за копейки, да еще при этом выполняют работу за троих? Всех поставили в положение существования на выживание, все на коленях.

– Уже третий месяц ищу работу. И дело не в завышенной самооценке. Работодатели не хотят платить. И норовят при этом получить несколько сотрудников в одном. Часто предлагают работать сутки через двое. А платят 15000. Если брать за рабочий день 8 часов, как положено, то человек не десять дней в месяц работает, а каждый день по восемь часов без выходных. И за это всего лишь за 15000!

– Я ищу работу вот уже 4 месяца, есть и опыт, и образование, и детей нет, а толку? Работы не предлагают нормальной, зарплаты тоже нет.

– Перспектива роста в «Пятёрочке», «Магните» и других торговых сетях, которые на каждом перекрёстке? Вы серьезно считаете это ростом?

Прочитав такое, социалисты начинают обвинять плохое государство. А либералы – переключаются на людей.

«Мне, если честно, совсем непонятно, почему такая ж*па без каких либо перспектив не стимулирует людей как минимум к переезду туда, где жопа поменьше, а как максимум к поиску рынков с большей доходностью и к переквалификации под изменившийся спрос? – заявил мой приятель-таксист. – Вот если бы меня угораздило оказаться в Волгограде, я бы научился хотя бы примитивно программировать (на это нужна неделя для образованного человека и три месяца для новичка), а потом по бросовым ценам 5 долл./час продавал бы свои услуги на американском рынке. 164 часа в месяц х 5 баксов = 50 тысяч рублей, что много больше средней зарплаты в Волгограде. И это дно предложений по услугам программистов на американском рынке. Ниже просто нет цен. Индусы ломят 10 долл. в час при весьма посредственном качестве. Даже банальный PHP, который может освоить школьник за один день, имеет колоссальный спрос на недорогих программистов, а за пять баксов в час он будет огромным».

Конечно, ему тут же вежливо пояснили, что в подобных рассуждениях есть один типовой для всех либералов изъян – перенос своих собственных навыков и качеств на других людей. Например, в короткие сроки освоить программирование на конкретных языках может только тот, кто уже программировал, или кто имеет хорошее фундаментальное негуманитарное образование. А вот для гуманитариев, особенно у кого отсутствуют навыки в технической или естественно-научной сфере, освоение в среднем затянется на годы. Плюс ещё надо знать английский на приличном уровне. То есть, всё не так просто.

С другой стороны, люди в регионах реально с другой прошивкой в мозгах, которая формируется как самим укладом провинциальной жизни, так и социальными институтами – школой, армией, вузом. Люди привыкают к позиции жертвы и даже начинают находить в ней какое-то мрачное удовлетворение. Есть свою #бедность и никчёмность на что/кого свалить. #Путин там виноват с олигархами или, наоборот Госдеп, – не так важно уже. А вот если они рискнут попробовать что-то поменять, а это что-то не получится, то винить придётся себя. Как минимум в том, что дёрнулся с места, выделиться решил и прогорел, неудачник и лох!

И это – также весьма популярная жизненная позиция.

То есть, с какой стороны ни кинь, люди сами виноваты в своей бедности?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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