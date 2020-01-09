Руки прочь от Жириновского!

Раз ему не съездили по физиономии, может, он и прав.

Отстаньте вы от Жириновского! Единственный честный человек там. Остальные сукины дети все глазки отводят да мямлят про народное благо, а этот как хайло разинет — жди последней правды. Крепостные вы, говорит, и холопы.

И никто, заметьте, в рыло ему не дал, потому что против правды не попрешь.

Вообще-то насчет этого еще Чернышевский замечал, Николай Гаврилович (что рабы мы тут сверху донизу), но он при этом деньги не раздавал, чем в итоге сильно раздражал население. Получалось, что не любит он народ! Что упрекает его в чем-то и даже провоцирует. Ну, его подальше от народного гнева и спрятали, нравственный эталон этот.

А Жириновский с народом в духовном отношении одно целое, — только Владимир Вольфович к казне прорвался тридцать лет назад, а народ все мешкает.

И когда встречаются они на Красной площади по случаю светлого праздника раздачи денег, то ничего, кроме взаимной радости, не испытывают. А что холопы они, холопы и сами давно знают: во время «Прямых линий с президентом» это знание дается им бесплатно. А тут такая пруха.

Полная гармония, короче.

Но когда тот же трюк с раздачей бабла на берегах Волги-матушки начинает прилюдно исполнять 18-летний сынок чеченского чиновника, холопы начинают испытывать когнитивный диссонанс, забытый со времен стояния на реке Угре, — и в этом месте, на месте начальства, я бы особо не теребунькал, признаться. Может случиться большой мисандерстендинг по национальному вопросу. Наша Российская Федерация — большой оплот толерантности, но время подлета полного… — примерно две минуты.

А Жириновскому дай бог здоровья за честность его и принципиальность. В санкционную эпоху нашу, в период полуподнятия с коленей, только и осталось надежды — вовремя оказаться поблизости.

Виктор Шендерович

писатель

ОПРОС ЧИТАТЕЛЕЙ

Прав В. Жириновский или не прав?

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Источник: Новая газета

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