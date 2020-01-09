Мнение: Иранский кризис в зарубежной карикатуре

Иранский кризис в зеркале зарубежной карикатуры.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мир с тревогой ждал выступления Трампа. Трамп выступил – мир выдохнул. Большой войны – типа вторжения в хусейновский Ирак или в Ливию времен правления Каддафи — не будет. Во всяком случае, в обозримом будущем. Трамп пообещал Ирану «мощные санкции». Трамп призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от ядерной сделки с Ираном… И все! […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Упрямой Маркл указали на ее место / 24 ноября
- Коми, Питер и Москва попали в ТОП-10 экорейтинга страны / 16 декабря
- Марго Овсянникова о Бузовой и «Евровидении» / 11 декабря
- «Ощущение, что умрешь прямо тут»: Бородина мучается от страшных приступов / 6 января
- Лазарев посмеялся над сплагиатившими его номер американцами / 4 декабря
- Закирова о роспуске лейбла MALFA Фадеевым: «Прибыли больше нет» / 18 декабря
- Синоптики сообщили москвичам о долгожданном потеплении / 26 ноября
- «Путин додавил»: украинский генерал призвал готовиться к кровавой войне / 28 декабря