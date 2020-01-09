Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

09.01.2020, 2:18, Новости дня

Шевченковский райсуд 8 января арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.

34-летний подозреваемый и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог. Их действия квалифицированы по  п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

ПІДОЗРЮВАНИХ У ВБИВСТВІ ДВОХ ДІВЧАТ ВЗЯТО ПІД ВАРТУ БЕЗ ПРАВА ЗАСТАВИ За клопотанням прокуратури міста…

Posted by Прокуратура міста Києва on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020

4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек 2000 и 2003 года рождения. 6 января подозреваемых задержали в Одессе на железнодорожном вокзале.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Шевченковский райсуд 8 января арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook. 34-летний подозреваемый и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог. Их действия квалифицированы по  п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика