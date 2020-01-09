Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

Шевченковский райсуд 8 января арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook.
34-летний подозреваемый и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог. Их действия квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
В прокуратуре отметили, что подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
ПІДОЗРЮВАНИХ У ВБИВСТВІ ДВОХ ДІВЧАТ ВЗЯТО ПІД ВАРТУ БЕЗ ПРАВА ЗАСТАВИ За клопотанням прокуратури міста…
Posted by Прокуратура міста Києва on Kolmapäev, 8. jaanuar 2020
4 января на улице Кирилловской в Киеве обнаружили тела двух убитых девушек 2000 и 2003 года рождения. 6 января подозреваемых задержали в Одессе на железнодорожном вокзале.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Шевченковский райсуд 8 января арестовал подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Facebook. 34-летний подозреваемый и его 19-летняя сообщница взяты под стражу на два месяца без права выйти под залог. Их действия квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений […]
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