В Иране назвали версии о запущенной по самолету МАУ ракете «полной ложью»

Пресс-секретарь вооруженных сил Ирана, бригадный генерал Абольфазл Шекарчи назвал версии западных СМИ о запущенной по самолету Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» ракете «полной ложью», сообщает 8 января Mehr News Agency.

По его словам, США ведут «психологическую войну» и подобные сообщения являются «нелепыми».

Шекарчи добавил, что большинство пассажиров сбитого самолета были «бесценной иранской молодежью», а власти Ирана делают все, чтобы обеспечить безопасность народа и страны. На борту было 147 иранцев.

Он утверждает, что версии будто бы Boeing 737-800 мог быть чем-то поражен «не подтвердит не один военный или политический эксперт».

Посольство Украины в Иране заявило, что версии теракта или ракетной атаки исключены, затем исправило сообщение.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. В МИД Украины заявили, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Причины катастрофы пока неизвестны.

На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, в том числе 11 граждан Украины. МАУ опубликовала полный список погибших в авиакатастрофе.

Офис генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы. Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что не будут передавать американскому концерну Boeing бортовые самописцы – «черные ящики» с разбившегося самолета. В МИД Украины пояснили, что Иран не должен передавать их кому-либо, так как является основной страной в расследовании катастрофы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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