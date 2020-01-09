Николай Басков вспомнил, как развлекал дочь Кати Лель в образе Деда Мороза

Известный отечественный оперный и эстрадный певец Николай Басков недавно рассказал, что однажды ему пришлось «примерить» образ Деда Мороза. По просьбе коллеги Кати Лель в новогоднем сказочном облике он развлекал её дочь Эмилию.
Николай Басков – востребованный исполнитель, часто выступающий перед огромной аудиторией и на корпоративах. Певец признаётся, что нередко ему приходится появляться на публике в неожиданных амплуа, а в его «копилке» даже есть «работа Дедом Морозом». Примерно 10 лет назад Катя Лель решила устроить в честь Нового года праздник для подрастающей дочери. При этом ответственную роль главного сказочного персонажа попросила исполнить Баскова, а вот его «внучкой» стала обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» Оксана Фёдорова.
Несмотря на некоторые неудобства и «непривычность», Баскову удалось успешно воплотить образ Деда Мороза, а Эмилия осталась счастлива. Певец и модель в традиционных праздничных костюмах с удовольствием развлекали дочь Лель и подарили ей «мешок подарков». Басков заметил, что роль ему всё же далась непросто, так как в кафтане, сапогах, тёплых штанах и с окладистой бородой ему было очень жарко и не слишком комфортно.
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Последнее: Известный отечественный оперный и эстрадный певец Николай Басков недавно рассказал, что однажды ему пришлось «примерить» образ Деда Мороза. По просьбе коллеги Кати Лель в новогоднем сказочном облике он развлекал её дочь Эмилию. Николай Басков – востребованный исполнитель, часто выступающий перед огромной аудиторией и на корпоративах. Певец признаётся, что нередко ему приходится появляться на публике в […]
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