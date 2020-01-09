Наука: Курсы для беременных действительно повышают шансы на благополучные роды

Посещение занятий для подготовки к родам уменьшают риски для матери и ребенка при нормальных, вагинальных родах и снижают долю врачебных вмешательств.

Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу. Статью об этом авторы опубликовали в International Journal of Gynecology & Obstetrics.

Различные занятия, готовящие будущих мам к процессу рождения ребенка, как минимум помогают женщине чувствовать себя более информированной и защищенной, уменьшая страх перед неизвестностью. Таким образом, во время беременности они могут снижать уровень тревоги и улучшить общее психологическое состояние. Но приносят ли они реальную пользу в самих родах — как матери, так и самому малышу?

В ретроспективном исследовании, проведенном авторами статьи, приняли участие 318 женщин, рожавших впервые в медицинском центре Эдит Вольфсон в Израиле в период с 2014 по 2017 год: 159 из них посещали уроки подготовки к родам, а другие 159 — контрольная группа — отказались от курсов.

Оказалось, пройденный курс занятий для рожениц имел явную связь с уменьшением рисков дополнительных вмешательств и осложнений при вагинальных родах, даже после учета различий в анамнезе, социально-экономических факторов и других особенностей, которые могли повлиять на течение родов. В группе посещавших классы подготовки реже встречались искусственное стимулирование родов, кесарево сечение, разрывы и эпизиотомия. Применение вакуумной экстракции было втрое чаще необходимо женщинам, не посещавшим курсы, по сравнению с подготовленными.

«Адекватная подготовка к родам и донесение информации профессионалами в классах способствует пониманию матерей инструкций акушерок и врачей. Эта подготовка приводит к меньшей необходимости вмешательства и меньшему количеству инструментальных родов, — объясняет ведущий автор работы Охад Глюк. — По моему мнению, важно, чтобы медицинские работники улучшали доступность курсов по родам и модифицировали их так, чтобы они подходили для всех беременных женщин».

Более ранние работы показывали, что подготовительные курсы способствуют увеличению частоты естественных, то есть вагинальных родов, уменьшая страхи будущих матерей и количество требований кесарева сечения (по желанию, то есть без медицинских показаний к оперативному родоразрешению).

В новой работе, помимо прочего, ученые выяснили, что будущие матери с более высоким уровнем образования и доходов более склонны посещать курсы. При этом в среднем не обнаружилось разницы между основной и контрольной группами по возрасту, весу, наличию вредных привычек или частоте связанных с беременностью осложнений или заболеваний, например гестационного и предгестационного сахарного диабета, гипертонических расстройств. По мнению авторов, эти результаты должны побудить медицинских работников улучшить доступность занятий по родам и, возможно, так их модифицировать, чтобы они подходили для разных групп населения.

Авторы отмечают ограничения работы: так, из-за ретроспективного дизайна не удалось рассмотреть все возможные субъективные параметры, например удовлетворенность опытом рождения и эмоциональные проблемы в послеродовом периоде, не учитывалось воздействие окружения и семьи роженицы. Также к минусам дизайна стоит отнести относительно небольшую выборку, из-за чего не было возможности полноценно показать влияние посещения/не посещения курсов, например, на частоту кесаревых сечений. С другой стороны, сильной стороной исследования можно назвать то, что все испытуемые были в равных условиях, что снижало факторы различий в процессе родов и подготовки к ним: один госпиталь, одни и те же врачи, одни и те же курсы занятий, отсутствие предыдущего опыта родов.

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Последнее: Посещение занятий для подготовки к родам уменьшают риски для матери и ребенка при нормальных, вагинальных родах и снижают долю врачебных вмешательств. Израильские ученые проанализировали данные по родам женщин, посещавших группы для подготовки беременных, и отказавшихся от таких занятий, чтобы понять, приносят ли курсы реальную пользу. Статью об этом авторы опубликовали в International Journal of Gynecology […]